Sarri, il Napoli si aspettava una risposta che non è arrivata (Pedullà)

L'Atalanta è in forte pressing su di lui. E torna Allegri che lo scorso anno era il tecnico individuato per la successione a Conte. De Laurentiis lo incontrò. C'è anche Italiano

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta cercando il sostituto di Antonio Conte per la prossima stagione. Se Maurizio Sarri sembrava essere il candidato in pole, ad oggi sul tecnico della Lazio c’è il forte pressing dell’Atalanta, data anche l’amicizia con il futuro ds della Dea Giuntoli. Restano in corsa Max Allegri e Vincenzo Italiano per la panchina azzurra.

Ma oltre Sarri c’è Allegri che avanza fortissimo

Il giornalista Alfredo Pedullà spiega sul suo canale YouTube:

“Il Napoli si aspettava da Sarri una risposta che non è arrivata, è ancora in corsa per il tecnico, ma l’Atalanta è in pressing. Su chi potrebbe virare il Napoli? Bisogna aspettare. Allegri aveva incontrato lo scorso anno De Laurentiis e gli aveva detto che se non fosse rimasto Antonio Conte, sarebbe stato lui il candidato per la panchina. Può tornare di moda? Non si può escludere nulla fin quando Milan e Allegri non si parleranno. Anche Italiano non si esclude, ma bisogna aspettare la risposta di Sarri“.