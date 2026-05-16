Milan, Cardinale boccerà tutti se non arriva la qualificazione in Champions

Ordine su Il Giornale: ha riunito a Londra la dirigenza e si è parlato anche di Allegri; senza la Champions, sarà esonerato e potrebbe aprirsi per lui la porta Nazionale.

Dopo il crollo del Milan in campionato (una vittoria nelle ultime sei partite) e il rischio della qualificazione in Champions, Gerry Cardinale ha deciso di riunire a Londra la dirigenza rossonera, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic, per qualche riflessione in vista del futuro. Cardinale è pronto a bocciare tutti in caso di mancata qualificazione in Champions e di rinnovare l’assetto societario; a rischio, ovviamente, c’è anche il tecnico Max Allegri.

Cardinale chiama il Milan a rapporto, Allegri verso l’esonero senza la Champions

Franco Ordine scrive su Il Giornale:

Allegri è l’unico citato più volte raccontando di colloqui recenti come se volesse riaffermare la sua centralità a Milanello, pur riconoscendo lo sgomento per l’improvviso crollo verticale. Il secondo riconoscimento pubblico è per il “fallimento” nel caso di mancata qualificazione Champions che coinvolge anche il management societario e di qua tutta la catena di comando tranne la divisione commerciale.

La continuità è il banale segreto. Senza Champions, cosa farà Allegri? La questione è molto semplice. Con la Champions gli scatterà un altro anno di contratto: liquidarne due diventerà pesante per i conti rossoneri. Se la mancasse, accontentando anche quella fetta di “no max” che gli attribuiscono tutte le colpe del mondo, pagherebbe con l’esonero. E magari potrebbe tornare subito utile per la Nazionale a cui non ha mai pensato.