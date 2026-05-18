De Laurentiis sta vendendo il Napoli? Offerta dagli Usa

Corbo su Repubblica scrive che la trattativa si è interrotta per le richieste del presidente. In città le voci si rincorrono: è il momento giusto per vendere ma che farebbe Aurelio senza il Napoli?

Tra Conte e De Laurentiis, ecco un fondo americano. Ne scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica. Il presidente starebbe trattando da mesi la cessione del Calcio Napoli. La trattativa si sarebbe incagliata a causa delle esose richieste del signor Aurelio. Ma potrebbe ripartire, bisogna capire se lui abbassa le pretese oppure no.

Nel Napoli nessuno sa niente

Scrive Corbo:

De Laurentiis ha l’ennesima trattativa con un fondo americano di investimento. Il Napoli piace per il nome della città, la sua suggestione nella nostalgia degli italiani di seconda e terza generazione, il ricordo di Maradona. (…) Trattativa sigillata dal patto di riservatezza e interrotta per pochi dettagli. Ma può riprendere. De Laurentiis potrebbe derubricarla a cifre più abbordabili, offrendo il Bari piuttosto che il Napoli. Finora ne ha discusso con la signora Jacqueline, i figli Luigi e Valentina, l’amministratore Chiavelli. Nulla sanno i dirigenti a lui più vicini.

Pesa la mancanza di infrastrutture

La voce un po’ si era rincorsa in città nelle ultime settimane. Addirittura la voce era che De Laurentiis avesse già venduto il Napoli. Lui ha la sua età, anche se sta benissimo ed è sempre un vulcano. Il calcio sta cambiando. Lui fin qui ha retto come un leone. Ma adesso la mancanza di infrastrutture si fa sentire e ormai è tardi. Il Napoli non avrà mai lo stadio di proprietà, e il centro sportivo vale quel che vale ma in fondo non è mai stata una priorità del presidente, altrimenti lo avrebbe realizzato.

Sarebbe il momento migliore per passare la mano ma il punto è il domani. Che farebbe De Laurentiis senza il Napoli? A una certa età (domenica prossima, il 24 maggio, compirà 77 anni) conta ciò che ti tiene in vita. E il Napoli lo tiene al centro della scena. I soldi, anche tantissimi da far venire la nausea, non possono compensare il vuoto di certe giornate. Per gli eredi, magari, le priorità sono diverse. Ma nel Napoli conta soprattutto una voce, quella di Aurelio De Laurentiis.