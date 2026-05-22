Politano: “Forse il quarto scudetto è stato più bello perché più sofferto”

A Radio CRC: "Mi sento un esterno d'attacco ma sono pronto a fare tutto per la squadra. I sei gol presi in Champions sono stati una bella bastonata. Faccio fatica a parlare di Nazionale, è stata una brutta botta".

Ai microfoni di Radio CRC oggi c’è Matteo Politano, mentre il Napoli si prepara a chiudere il campionato contro l’Udinese.

Ecco le sue parole:

“L’Udinese è una squadra molto difficile, perché, come hai detto tu, è una squadra molto fisica; comunque hanno giocatori sia potenti che alti. Tutti sui 2,80, lì in mezzo non potrei mai giocare io. E quindi, no, dovremo prepararla bene la partita. Infatti ci stiamo preparando da giorni, domani andremo anche in ritiro per prepararci comunque al meglio per questa partita, perché comunque è bene chiudere, soprattutto davanti al nostro pubblico, con una vittoria, visto che nelle ultime due in casa purtroppo abbiamo fatto zero punti; a parte la Cremonese, col Bologna e la Lazio abbiamo perso, quindi ci teniamo comunque ad arrivare secondi e a far felici i tifosi napoletani che saranno presentissimi allo stadio.”

L’intervista di Matteo Politano