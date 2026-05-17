Conte spiega l’assenza di De Bruyne: “Sono scelte normali di un allenatore che vede la settimana di allenamenti”
A Dazn: "A nessuno piace perdere, soprattuto come è accaduto contro il Bologna. Poi bisogna resettare"
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Pisa che può valere la Champions per gli azzurri. L’allenatore ha deciso di non schierare Kevin De Bruyne per la partita fondamentale di oggi che arriva dopo la sconfitta contro il Bologna.
Dopo la sconfitta di Bologna è una partita importante per la Champions League
“È inevitabile, a nessuno piace perdere, soprattuto come è accaduto contro il Bologna. Poi bisogna resettare e prepararsi per la partita successiva, quella di oggi che diventa importante”.
Conte sull’assenza di De Bruyne contro il Pisa
Ci spiega le scelte di formazione con De Bruyne assente?
“Sono scelte normali di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche“.