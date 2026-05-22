Napoli-Udinese, il Corsport anticipa due scelte: Politano e De Bruyne potrebbero partire dal 1′
"Il Napoli vuole blindare il secondo posto. Conte insegue la tradizione: mai dal 2011, dalla Juve, è arrivato terzo o più in basso in Serie A"
Quella che sarebbe dovuta essere una lenta e sonnacchiosa ultima partita di questo campionato di Serie A si trasformerà probabilmente in un match dai forti contenuti emozionali. Sì, perché quella di domenica contro l’Udinese sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Conte al Maradona
Farà un certo effetto vedere l’allenatore del quarto scudetto e della terza Supercoppa salutare dopo due anni di pura passione, adrenalina e vittorie che sembrano proprio far storcere il naso a una parte della tifoseria. Comunque il match non sarà banale, vuoi per la suddetta componente emozionale, vuoi per il mai sopito astio che i friulani riversano in questo scontro, vuoi perché un pareggio sarebbe secondo posto assicurato.
Insomma, ci sono tutti gli elementi per far venire fuori la cosiddetta “partita vera”. Conte, per questo, vorrà indossare il vestito migliore. Il punto di Fabio Tarantino sul Corsport.
Napoli-Udinese, le possibili scelte di Conte
“Rientra Politano dopo la squalifica e potrebbe tornare De Bruyne dal primo minuto per l’ultima di campionato contro l’Udinese. Domenica al Maradona il Napoli di Conte saluterà la stagione e i tifosi faranno lo stesso con la squadra e, soprattutto, con l’allenatore al passo d’addio. E il sipario calerà al termine di una partita dal valore prezioso in termini di classifica.
Il Napoli, dopo aver conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions a Pisa, vuole blindare il secondo posto. Conte insegue la tradizione: mai dal 2011, dalla Juve, è arrivato terzo o più in basso in Serie A. “