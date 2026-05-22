Napoli-Udinese, il Corsport anticipa due scelte: Politano e De Bruyne potrebbero partire dal 1′

Quella che sarebbe dovuta essere una lenta e sonnacchiosa ultima partita di questo campionato di Serie A si trasformerà probabilmente in un match dai forti contenuti emozionali. Sì, perché quella di domenica contro l’Udinese sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Conte al Maradona

Farà un certo effetto vedere l’allenatore del quarto scudetto e della terza Supercoppa salutare dopo due anni di pura passione, adrenalina e vittorie che sembrano proprio far storcere il naso a una parte della tifoseria. Comunque il match non sarà banale, vuoi per la suddetta componente emozionale, vuoi per il mai sopito astio che i friulani riversano in questo scontro, vuoi perché un pareggio sarebbe secondo posto assicurato.

Insomma, ci sono tutti gli elementi per far venire fuori la cosiddetta “partita vera”. Conte, per questo, vorrà indossare il vestito migliore. Il punto di Fabio Tarantino sul Corsport.

Napoli-Udinese, le possibili scelte di Conte

“Rien­tra Poli­tano dopo la squa­li­fica e potrebbe tor­nare De Bruyne dal primo minuto per l’ultima di cam­pio­nato con­tro l’Udi­nese. Dome­nica al Mara­dona il Napoli di Conte salu­terà la sta­gione e i tifosi faranno lo stesso con la squa­dra e, soprat­tutto, con l’alle­na­tore al passo d’addio. E il sipa­rio calerà al ter­mine di una par­tita dal valore pre­zioso in ter­mini di clas­si­fica.

Il Napoli, dopo aver con­qui­stato arit­me­ti­ca­mente la qua­li­fi­ca­zione alla pros­sima Cham­pions a Pisa, vuole blin­dare il secondo posto. Conte inse­gue la tra­di­zione: mai dal 2011, dalla Juve, è arri­vato terzo o più in basso in Serie A. “