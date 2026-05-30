Napoli interessato a Kovar, il portiere del 6-2 contro il Psv

Il Napoli segue Kovar del Bayer Leverkusen

Movimenti in difesa in casa Napoli, anche per quanto riguarda il portiere. Quest’anno Antonio Conte ha alternato molto sia Alex Meret, che Vanja Milinkovic-Savic, con il secondo che era diventato praticamente titolare fino alla sconfitta 3-2 contro il Bologna a fine stagione; da lì, non ha più visto il campo ed è stato sostituito da colui che ha vinto due scudetti difendendo la porta del Napoli.

Occhio al calciomercato, però. Perché uno dei due potrebbe lasciare la città partenopea in vista della prossima stagione, quando sulla panchina azzurra ci sarà Massimiliano Allegri.

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport che se dovesse andar via uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, il Napoli virerebbe sull’estremo difensore del Psv:

C’è un bel po’ di movimento in difesa. In tutte le caselle. Compresa la numero uno, dove le quotazioni di Meret sembrano destinate a salire. Il Napoli, intanto, segue anche il portiere della nazionale ceca Matej Kovar, 26 anni compiuti il 17 maggio, avversario in Champions nella peggior notte di coppa in quasi cento anni di storia: in Olanda, contro il Psv. Kovar è di proprietà del Bayer Leverkusen, ad Eindhoven ha giocato in prestito.

Il portiere ceco era in prestito al Psv

Classe 2000, Kovar è alto 196 cm e ha debuttato tra i professionisti nello Swindon Town, in Inghilterra, per poi firmare col Manchester United nel 2021, ma senza mai scendere in campo con la prima squadra. Dopo diversi prestiti nelle leghe minori inglesi e allo Sparta Praga, nel 2023 Kovar ha firmato con il Bayer Leverkusen, dove è stato il vice di Lukas Hradecký.

Due anni dopo, l’estate scorsa, è stato ceduto in prestito al Psv, dove ha appunto affrontato il Napoli in Champions nella vittoria tennistica 6-2 del club olandese; 44 presenze per lui in stagione, con 8 clean sheet (reti inviolate).

Kovar ha esordito in Nazionale maggiore nel 2024, contro l’Armenia, disputando finora 19 partite con la Repubblica Ceca. E’ un portiere che rientra nella categoria “giovani”, ma ha già un bagaglio d’esperienza importante.