Con Allegri Meret può tornare a essere il portiere del Napoli

Per Conte il titolare era Milinkovic Savic

La valigia sul letto di Meret potrebbe essere disfatta. Il portiere potrebbe rimanere a Napoli. L’avvicendamento Conte-Allegri potrebbe avere immediate ripercussioni sul titolare tra i pali. Antonio Conte aveva preferito il serbo Milinkovic Savic nell’unica scelta francamente poco comprensibile da parte del tecnico salentino. A Conte piace, e molto, l’idea del portiere che partecipa al gioco. Ha elogiato l’impiego di Butez da parte di Fabregas. Come partecipi attivamente al gioco creando da subito superiorità numerica. Tra i pali, però, il serbo ha lasciato a desiderare e non poco. Non arriviamo a dire che ogni tiro era un gol, sarebbe ingeneroso perché di parate ne ha compiute ma anche di errori. Errori non sempre evidenti ma tanti, troppi per un portiere del Napoli.

Il procuratore di Meret parlerà con Manna

Allegri ha una concezione più ancelottiana del portiere: deve saper parare. E pare che Meret sia da lui considerato più affidabile. Quindi il friulano potrebbe rimanere a Napoli. Se ne saprà di più, ovviamente, nelle prossime settimane.

Ne scrive anche Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

“L’alternanza tra Milinkovic-Savic e Meret non ha funzionato benissimo. Non ha aiutato nessuno dei due. È probabile, dunque, che si ritorni ad un titolare e ad una sua alternativa. (…) C’è una sensazione diffusa nelle ultime ore. Alex Meret potrebbe tornare centrale nel progetto del nuovo Napoli”.

Ci sarà un incontro tra il ds Manna (che peraltro ha fortemente voluto Allegri) e Federico Pastorello procuratore di Meret. Allegri stima molto il portiere friulano.