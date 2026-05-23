Napoli, Grosso ha più chance di Italiano per la panchina azzurra (Moretto)

Su YouTube: "Nel caso in cui il Napoli non arrivasse a un gestore, un nome che piace molto è quello di Grosso per il tipo di calcio che ha prodotto al Sassuolo".

Per il Napoli saranno settimane intense alla ricerca del nuovo allenatore che sostituirà Antonio Conte; il tecnico salentino dirigerà la squadra domani alle 18 per l’ultimo match di campionato contro l’Udinese prima di salutare il club e la città. Le piste che portano a Maurizio Sarri e Max Allegri si fanno complicate per gli azzurri, dunque le alternative più papabili risulterebbero al momento essere rappresentate da Vincenzo Italiano e Fabio Grosso.

Futuro allenatore del Napoli: Grosso in vantaggio su Italiano

Secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, il tecnico del Sassuolo sembra essere in vantaggio su Italiano:

“Il Napoli dopo Conte starebbe cercando un gestore. Il nome di Allegri resta il primo nome, ma non è facilmente percorribile. Nel caso in cui il Napoli non arrivasse a un gestore, un nome che piace molto è quello di Fabio Grosso per il tipo di calcio che ha prodotto al Sassuolo, ad oggi mi sento dire che ha leggermente più chance di Vincenzo Italiano. Poi sarà De Laurentiis ad avere l’ultima parola“.

Il tecnico del Sassuolo ha sorpreso

Alla sua prima panchina in Serie A, Fabio Grosso ha portato il Sassuolo ben oltre le aspettative; il club neroverde, da neopromosso, si è salvato ampiamente conquistando l’undicesimo posto in classifica; e potrebbe scavalcare anche Udinese e Lazio con una vittoria domani e una sconfitta delle altre due, raggiungendo il nono posto.

L’ex campione del mondo è riuscito così ad essere nella lista di grandi club come il Napoli e a dimostrare di fare lo step successivo nella sua carriera da allenatore.