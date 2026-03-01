Occhio a Grosso, è bravo, molto più bravo di colleghi che credono di aver inventato il calcio

Zitto zitto, quatto quatto, il Sassuolo è arrivato a 38 punti, superando momentaneamente il Bologna di Italiano e piazzandosi all’ottavo posto, subito dietro l’Atalanta che ha appena battuto in inferiorità numerica per 75 minuti. Grosso sa il fatto suo, non c’è che dire. È molto più bravo di colleghi osannati dalla stampa incompetente, colleghi che credono di aver inventato il calcio. Tra questo non c’è Palladino anche lui bravo, pure se oggi ha perso giocando in undici contro dieci. Diciamo che per un ipotetico post-Conte, Grosso e Palladino sarebbero i due nomi migliori. Con la consapevolezza che entrambi, insieme, non fanno il 50% di Antonio. Ma sono il meglio che c’è sul mercato.

Sassuolo-Atalanta: report del match

La partita cambia volto al 16’: Pinamonti commette un intervento in ritardo su Djimsiti a centrocampo, colpendo il difensore alla caviglia e venendo espulso direttamente.

Il Sassuolo non sembra scosso. Pochi minuti dopo, i neroverdi passano in vantaggio grazie a un cross perfetto da calcio d’angolo di Laurienté, sul quale Koné arriva con il tempismo giusto per battere Carnesecchi e firmare l’1-0.

Nel secondo tempo i neroverdi molto intelligentemente sfruttano gli spazi lasciati dagli orobici in pressing. Una ripartenza fulminea dei padroni di casa porta al secondo gol, un pregevole tiro mancino dalla lunga distanza di Thorstvedt che vale il 2-0.

All’89’ sembra aprirsi una speranza per l’Atalanta, che accorcia le distanze grazie a Musah, portandosi sul 2-1. Nei sei minuti di recupero, Scalvini colpisce una traversa, ma non basta: l’Atalanta subisce così la sua prima sconfitta del 2026.