Sarri, Allegri e Grosso i tre nomi per il dopo Conte

La Gazzetta: Sarri è il profilo preferito dal Napoli e dalla città, Grosso piace tanto al presidente. Occhio a Max. Le parole di Conte sono sembrate un addio

Tira aria d’addio tra Conte e il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla situazione nello spogliatoio del Napoli. Ieri, Champions ottenuta, le parole del tecnico sono sembrate parole di un commiato dopo due stagioni molto positive: uno scudetto e un secondo posto. Ma ci sono anche alcune cose che non sono andate, tanti gli infortuni, le tensioni, il rapporto con i giocatori, l’esigenza del tecnico che potrebbe non coincidere più con i nuovi piani del club. Ed ecco che la Gazzetta fotografa lo stato dell’arte: chi c’è dietro Conte nei pensieri di De Laurentiis?

Sarri è il preferito dal Napoli e dalla città

Per la Gazza in testa c’è Maurizio Sarri ma non bisogna sottovalutare il profilo di Max Allegri che l’anno scorso (e anche in passato) è stato vicinissimo al Napoli e infine Grosso che piace come none nuovo. La Gazza ricorda che Thiago Motta è stata un’idea (e per fortuna, aggiungiamo noi, non lo è più). Cita anche Palladino.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo

Il Napoli da qualche tempo ha iniziato i suoi sondaggi. Thiago Motta è stata un’idea, Palladino potrebbe diventare una tentazione, ma intanto la lista dei top 3 è già pronta. Maurizio Sarri è il profilo preferito dal Napoli e dalla città. Poi occhio a Max Allegri, se dovesse lasciare il Milan. Mentre la scommessa potrebbe essere Fabio Grosso, che tanto piace al presidente. Non è un toto nome, ma lo stato dell’arte della situazione. Perché l’avventura di Conte a Napoli sembra a una puntata dalla fine. E De Laurentiis, stavolta, non vuole farsi trovare impreparato.