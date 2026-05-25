Iraola potrebbe essere l’allenatore a sorpresa del Napoli

La Gazzetta. È l'uomo nuovo del calcio europeo. Ha fatto benissimo al Bournemouth (fino al sesto posto) offrendo un football contemporaneo e scintillante

È appena finita l’avventura di Conte a Napoli. Finita maluccio vista la triste conferenza stampa congiunta andata in scena con Aurelio De Laurentiis. Sarebbe stato meglio non farla. Uno spettacolo francamente a tratti penoso, con due persone che evidentemente non si sopportavano. Ma il Napoli è anche questo, è un club decisamente fuori dagli schemi, che non segue i binari della forma. La sostanza è quella che conta e il Napoli è arrivato secondo, Conte in un biennio ha centrato primo e secondo posto più una Supercoppa. È il momento dell’addio. E adesso si pensa al successivo re (“morto il re, viva il re”).

Iraola protagonista di un calcio contemporaneo e scintillante

Il favorito era Massimiliano Allegri che però ieri sera ha subito una scioccante sconfitta contro il Cagliari. Max è oggetto da anni di una violenta campagna mediatica, vedremo se De Laurentiis avrà il coraggio di sfidare la tormenta e prenderlo ugualmente. Poi c’è Italiano e infine la novità lanciata dalla Gazzetta. Si tratta dello spagnolo Andoni Iraola uomo nuovo del calcio europeo, che al Bournemouth ha fatto benissimo (fino al sesto posto) offrendo un football contemporaneo e scintillante. Aveva fatto bene anche al Rayo Vallecano.

Scrive la Gazzetta:

Occhio, però, sempre al possibile nome a sorpresa che può tirare fuori dal cilindro De Laurentiis, capace in passato di convincere allenatori straordinari come Benitez o Ancelotti, Spalletti o lo stesso Conte. Il Napoli è fortemente tentato da Andoni Iraola, in scadenza con il Bournemouth. Pista complicata, ma da non sottovalutare. De Laurentiis, si sa, ama gli effetti speciali.

Senza dimenticare Italiano

Il quotidiano rosa che:

Il Napoli è rimasto scottato da Maurizio Sarri, che alla fine andrà all’Atalanta. Il Comandante aveva aperto, poi si è tirato indietro, deludendo De Laurentiis. Che intanto spera ancora in una rivoluzione milanese. Già, perché Aurelio aspetta di capire cosa succederà in casa Milan prima di chiudere il cerchio dei candidati e provare a definire. Max Allegri resta il suo pallino da sempre e lo scorso anno fu vicinissimo a raccogliere l’eredità di Conte.

Senza dimenticare, ovviamente, Vincenzo Italiano.