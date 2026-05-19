Ferrara l’unico che ci crede: “Per me Conte rimane a Napoli”

Ciro Ferrara sembra essere rimasto l’unico a credere nella permanenza di Antonio Conte a Napoli anche nella prossima stagione, tra quelli che si sono espressi in merito. L’ex calciatore azzurro ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha ribadito la sua idea, già esposta dopo la partita del Napoli contro il Pisa domenica.

Ciro Ferrara: “La mia sensazione è che Conte rimarrà”

Ferrara ha dichiarato al quotidiano in merito alla stagione del Napoli e all’ultima partita contro l’Udinese domenica prossima alle 18:

“Sono certo che Conte preparerà in maniera maniacale l’ultima gara con l’Udinese. Vuole a tutti i costi la seconda piazza. La sua storia parla chiaro, in Serie A, quando ha allenato, o è arrivato primo o secondo. Poi è chiaro che qualcosa gli si possa contestare, come il percorso in Champions. In merito al futuro, ha detto di aver già parlato con il presidente. La mia sensazione, comunque, è che rimarrà“.

L’ex calciatore del Napoli è l’unico a crederci

Si sono espresse più personalità del mondo del calcio in merito al futuro di Antonio Conte. Emanuele Giaccherini, ad esempio, in studio a Dazn proprio con Ferrara, ha dichiarato che secondo lui le parole del tecnico del Napoli dopo la partita contro il Pisa siano state dichiarazioni d’addio.

Ne ha parlato anche Lele Adani a Viva El Futbol: “Conte non va in Nazionale per fare il passaggio tra un club e un altro, non è quella la sua direzione. Se arriva primo o secondo in Serie A, serve a tutti. Per me non rimarrà a Napoli, rispetto all’anno scorso c’era un entusiasmo nel finire che ha inciso sul rinnovo. Per me Conte ha la consapevolezza di aver finito un ciclo; ci sarebbe solo un colpo clamoroso del presidente, ma non lo farà come l’anno scorso. Mi aspetto una separazione serena col club“.

E il giornalista Gianluca Di Marzio, a Sky, ha anche citato quale potrebbe essere il futuro allenatore del Napoli: “I segnali portano a una fine anticipata del rapporto. Credo che Conte e il Napoli si lasceranno. Confermo il nome di Sarri”.

Se il tecnico andrà via o meno, si saprà solo dopo la partita contro l’Udinese, ultimo match di campionato.