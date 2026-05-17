Ferrara: “Conte rimarrà a Napoli, ora il suo obiettivo è mantenere la seconda posizione”

Giaccherini legge l'assenza di De Bruyne come un premio ad Elmas: "Perché è un giocatore che nel momento di difficoltà ha tenuto a galla il Napoli e secondo me è un premio"

Negli studi di Dazn si discute del futuro di Antonio Conte al Napoli e della scelta di non schierare Kevin De Bruyne per la sfida contro il Pisa che è fondamentale per gli azzurri in chiave Champions, scegliendo di fatto Elmas.

Un premio per SantElams?

Giaccherini: “Secondo me sì, perché è un giocatore che nel momento di difficoltà ha tenuto a galla il Napoli e secondo me è un premio”

Che farà Conte?

Ferrara: “Rimarrà a Napoli, me lo auguro per lui e per il Napoli perché trovare un allenatore come lui non è facile. In questo momento è molto molto concentrato su questa partita e sopratutto sul mantenere la seconda posizione. Avrà fatto di tutto per tenere la squadra concentrata per rimanere su questo obiettivo, conoscendolo ha puntato su questo apsetto”