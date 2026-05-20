De Laurentiis ha dato a Conte una settimana in extremis per ripensare all’addio

Repubblica: Conte ha già preso la sua decisione di lasciare il Napoli a fine stagione, ma De Laurentiis gli ha concesso un'altra settimana, il tempo massimo è fissato per il fischio finale della partita di domenica con l'Udinese.

Repubblica racconta stamattina l’ultima trattativa silenziosa sull’asse Conte-De Laurentiis: il presidente non si è arreso e ha provato a comprare ancora qualche giorno, anche se la decisione del tecnico è già presa.

“Una settimana in extremis”

Il passaggio chiave del retroscena pubblicato da Repubblica:

“Da quanto è filtrato in questi giorni, Antonio Conte ha già preso la sua decisione, anche se il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha dato un’altra settimana per ripensarci in extremis. Il tempo massimo è fissato per il fischio finale della partita di domenica”.

Quella partita è Napoli-Udinese del 24 maggio, ultima di campionato, fischio d’inizio alle 18. Tra le 19,45 e le 20 il Napoli saprà se Conte ha cambiato idea oppure se l’addio diventa ufficiale. La probabilità che cambi idea, scrive Repubblica, è bassissima: la decisione è maturata da settimane, ne aveva informato il presidente già un mese fa.

Il presidente non vorrebbe perderlo

Quello che il retroscena di Repubblica mette in evidenza è il tentativo extremo di De Laurentiis di trattenerlo, in netto contrasto con quello che era trapelato fino a ieri dalla ricostruzione di Sky Sport, secondo cui ADL avrebbe già accettato la separazione e si stesse muovendo sul mercato allenatori. Repubblica disegna invece un presidente che fa l’ultimo tentativo, che cerca di vendere tempo, che spera in un ripensamento all’ultimo secondo.

Conte, scrive il giornale, resta inflessibile. Diversamente da un anno fa — quando il tecnico aveva pubblicamente vacillato prima di rinnovare per la stagione 2025/26 — questa volta non c’è spazio per una marcia indietro. Il salentino sa di voler chiudere il ciclo e ha comunicato la decisione anche allo spogliatoio solo nelle ultime ore, secondo le ricostruzioni della stessa Repubblica.