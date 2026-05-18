Serie A, pubblicati gli orari dell’ultima giornata: Napoli-Udinese alle 18 di domenica

Si comincia venerdì con Fiorentina-Atalanta. La lotta salvezza e gli ultimi posti Champions avranno una finestra dedicata, in particolare il posticipo della domenica alle ore 20:45

La 37esima giornata di Serie A ha lasciato il campionato completamente aperto, soprattutto nella corsa Champions. L’Inter aveva già festeggiato lo scudetto da settimane, ma tutto il resto è ancora in bilico. Il Napoli di Antonio Conte ha travolto il Pisa 3-0 e si è assicurato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, trascinato ancora una volta da McTominay e da Hojlund. Ora chiuderà contro l’Udinese.

Più sotto è successo il caos. La Juventus è crollata allo Stadium contro la Fiorentina, scivolando addirittura al sesto posto dopo una partita che ha certificato tutte le fragilità psicologiche della squadra di Spalletti. Il Milan ha vinto soffrendo a Genova, la Roma si è presa il derby contro la Lazio agganciando il quarto posto e perfino il Como continua incredibilmente a restare in corsa. A novanta minuti dalla fine ci sono ancora posti europei da assegnare ovunque: Champions, Europa League, Conference e perfino la lotta salvezza non è del tutto chiusa.

La 38esima giornata sarà quindi una gigantesca simultanea emotiva. La Juventus si gioca tutto: fuori dalla Champions significherebbe disastro sportivo ed economico. La Roma vuole completare una rimonta quasi impensabile fino a due mesi fa. Il Milan cerca di blindare il ritorno nell’Europa che conta, mentre il Como sogna la qualificazione più clamorosa della storia recente della Serie A. Anche in coda ci sono ancora punti pesantissimi: Lecce e Cremonese si giocheranno la permanenza praticamente fino all’ultimo pallone.

E poi c’è il tema Antonio Conte. Perché mentre il Napoli festeggia il ritorno in Champions, il futuro del tecnico salentino continua a essere avvolto nel mistero. I nomi per il possibile dopo-Conte hanno già iniziato a circolare con forza. Maurizio Sarri resta il profilo che più accenderebbe emotivamente la piazza, anche se divide molto la tifoseria. Fabio Grosso piace per il lavoro fatto negli ultimi anni e per una certa idea di calcio più moderna e verticale. Sullo sfondo resta anche Enzo Maresca, che continua ad avere estimatori importanti in Serie A.

38esima giornata, Napoli-Udinese alle ore 18 di domenica

Di seguito l’elenco completo delle gare dell’ultima giornata: