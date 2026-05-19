Sky: “Conte lascia il Napoli per criticità sul mercato e l’area medica, i casi Lang e Lucca”

Sky Sport ricostruisce le ragioni dell'addio di Conte: criticità sul mercato con riferimenti specifici alle operazioni Lang e Lucca, problematiche nell'area medica, clima di forte pressione. La richiesta di rescissione è già stata illustrata a De Laurentiis un mese fa. Sarri in pole.

Sky Sport ha pubblicato il quadro più dettagliato finora apparso sulle ragioni della separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Una ricostruzione che indica nomi propri, dipartimenti specifici e tempistica della decisione. E che dà Maurizio Sarri come principale candidato per la successione.

La ricostruzione di Sky: confronto un mese fa, Lang e Lucca tra le criticità

Sky scrive che De Laurentiis è già al lavoro per individuare il successore di Conte sulla panchina del Napoli. “La separazione tra le parti, maturata nelle ultime settimane, affonda le sue radici in un confronto avvenuto già un mese fa, quando lo stesso Conte avrebbe illustrato le ragioni del suo addio“, riporta l’emittente.

Sull’oggetto del dissenso, Sky fa nomi: “Alla base della decisione alcune criticità e un senso di responsabilità verso il mercato — con riferimenti a operazioni non del tutto riuscite come Lang e Lucca — oltre a problematiche interne, in particolare nell’area medica del club. Anche il clima di forte pressione avrebbe contribuito ad accelerare la richiesta di rescissione“.

Sono affermazioni nette: Conte attribuirebbe parte della responsabilità del rendimento altalenante della squadra a operazioni di mercato non del tutto convinte (l’olandese Noa Lang oggi al Galatasaray e Lorenzo Lucca) e ai problemi dell’area medica, ricorrente protagonista della stagione complicata da troppi infortuni.

Sarri il principale candidato, ma c’è il contratto con la Lazio

Sky aggiunge: “In questo scenario prende sempre più corpo il nome di Maurizio Sarri, considerato il principale candidato per la successione. L’allenatore toscano resta però legato da un contratto con la Lazio e non mancano le insidie legate alla concorrenza, in particolare dell’Atalanta, che continua a monitorare la situazione“.

“La pista che porta a Sarri appare in forte risalita e potrebbe presto diventare concreta, anche se al momento non esistono certezze definitive. De Laurentiis valuta attentamente le alternative, ma l’ipotesi di un ritorno dell’ex tecnico azzurro sembra oggi quella più probabile“, chiude la ricostruzione Sky.

Il punto

A questo punto del racconto, la separazione tra Conte e il Napoli non è più questione di “se”, ma di “come” e “quando”. E la corsa per la panchina è ufficialmente aperta: Sarri davanti, Allegri e Grosso come alternative, con l’Atalanta che osserva ma ha già detto che Giuntoli stima molto Sarri e potrebbe inserirsi al momento giusto.