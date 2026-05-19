Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscita

Il CorSport: il tecnico e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con una stretta di mano. Conte rinuncerà ai privilegi economici previsti dall’ultimo anno di contratto.

Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscita

Antonio Conte, head coach of SSC Napoli, reacts during the Italian Serie A football match between Como and Napoli at the Giuseppe Sinigaglia Stadium in Como, Italy on May 2, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Antonio Conte è destinato a lasciare la panchina del Napoli, senza rispettare il suo contratto che scadrebbe nel 2027. A meno di clamorosi colpi di scena, per il tecnico quella con l’Udinese di domenica alle 18 sarà l’ultima partita sulla panchina azzurra. E pare che Conte rinuncerà all’ingaggio dell’ultimo anno per andare via e prendersi, chissà, un anno sabatico (anche se in molti lo danno come successore di Spalletti alla Juventus).

Tra Conte e il Napoli sarà addio, si lavora per la rescissione del contratto

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con una stretta di mano. Conte rinuncerà ai privilegi economici previsti dall’ultimo anno del rapporto contrattuale. Non servirà un accordo, una transazione o una buonuscita per colmare il vuoto di un ultimo anno di ingaggio. 

Chi arriverà dopo? Il nome più papabile è Sarri, ma occhio ad Allegri

La Gazzetta dello Sport stamani ha inserito i tecnici della Lazio e del Milan come possibili futuri allenatori del Napoli; per Sarri sarebbe un ritorno, Allegri invece si allontanerà dai rossoneri se non riuscirà a raggiungere la qualificazione in Champions:

È evidente che il Napoli ha avviato i sondaggi e si è lasciato andare ad indispensabili riflessioni: Maurizio Sarri è diventato prepotentemente il candidato principale per la successione, alla pari con Massimiliano Allegri, entrambi in vantaggio rispetto a Grosso che pure ha il gradimento della proprietà. Ma Sarri deve risolvere la propria posizione con la Lazio e Allegri deve ancora matematica diffimente ritirare il passaporto per la Champions League con il Milan.

sarri lazio Como