Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscita

Antonio Conte è destinato a lasciare la panchina del Napoli, senza rispettare il suo contratto che scadrebbe nel 2027. A meno di clamorosi colpi di scena, per il tecnico quella con l’Udinese di domenica alle 18 sarà l’ultima partita sulla panchina azzurra. E pare che Conte rinuncerà all’ingaggio dell’ultimo anno per andare via e prendersi, chissà, un anno sabatico (anche se in molti lo danno come successore di Spalletti alla Juventus).

Tra Conte e il Napoli sarà addio, si lavora per la rescissione del contratto

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con una stretta di mano. Conte rinuncerà ai privilegi economici previsti dall’ultimo anno del rapporto contrattuale. Non servirà un accordo, una transazione o una buonuscita per colmare il vuoto di un ultimo anno di ingaggio.

Chi arriverà dopo? Il nome più papabile è Sarri, ma occhio ad Allegri

La Gazzetta dello Sport stamani ha inserito i tecnici della Lazio e del Milan come possibili futuri allenatori del Napoli; per Sarri sarebbe un ritorno, Allegri invece si allontanerà dai rossoneri se non riuscirà a raggiungere la qualificazione in Champions:

È evidente che il Napoli ha avviato i sondaggi e si è lasciato andare ad indispensabili riflessioni: Maurizio Sarri è diventato prepotentemente il candidato principale per la successione, alla pari con Massimiliano Allegri, entrambi in vantaggio rispetto a Grosso che pure ha il gradimento della proprietà. Ma Sarri deve risolvere la propria posizione con la Lazio e Allegri deve ancora matematica diffimente ritirare il passaporto per la Champions League con il Milan.