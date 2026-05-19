Dove andrà Conte? Il Corsport ripropone la Juventus

Antonio Conte non ama il clamore intorno al suo futuro, lo ha chiaramente detto dopo la partita col Pisa, è tutto deciso. Ora. bisognerà aspettare la partita con l’Udinese per sapere quali siano queste decisioni, ma sembra oramai inevitabile che si vada verso un addio. Un addio, che come scrive il Corriere dello Sport, aprirà un nuovo toto-Conte, quello per la sua prossima avventura. Tra le righe il quotidiano sportivo torna su quello che era stato il tormentone della scorsa estate, il suo possibile ritorno alla Juventus.

“Da lunedì, se l’addio sarà confermato, comincerà inevitabilmente un toto Conte: dalla Nazionale al gioco degli incastri delle grandi agitate, a partire dalla Juventus, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vincenti d’Italia. Il dominatore degli ultimi sedici anni di calcio italiano insieme con Allegri. A suo tempo. E magari quando il cuore sarà più leggero: ora è un momento intenso, di Napoli, della città, sono davvero innamorati tanto lui quanto la sua famiglia”.

A sostenere questa tesi il fatto che la Juventus rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, dopo la sconfitta 2-0 contro la Fiorentina. Come riportato da Agipronews, i betting analyst di Sisal e Snai si gioca a 9 volte la posta un ritorno in bianconero di Antonio Conte su questo scenario, anche dopo le dichiarazioni del tecnico del Napoli in seguito alla qualificazione in Champions ottenuta contro il Pisa. Alla Juventus, da allenatore, Conte c’è stato dal 2011 al 2014. Occhio anche all’eventuale piano B, ovvero il ritorno in Nazionale, dove guidò l’Italia agli Europei 2016 arrivando in semifinale; è quotato a 1,57.