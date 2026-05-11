Ancelotti Brasile, i pre-convocati per i Mondiali 2026: c’è Neymar, tre dalla Serie A e nessuno dei quattro brasiliani del Napoli

Dai media brasiliani la lista allargata di 55 nomi che Carlo Ancelotti starebbe valutando in vista del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Tre i giocatori della Serie A: Bremer, Wesley e Carlos Augusto. C'è ancora spazio per Neymar.

Ancelotti Brasile, i pre-convocati per i Mondiali 2026 sono 55. Dai media verdeoro — in testa UOL Esporte — arriva la prima lista allargata che Carlo Ancelotti, da quasi un anno commissario tecnico del Brasile, starebbe valutando in vista del torneo di Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i 55 nomi c’è ancora Neymar, ci sono tre giocatori della Serie A e — sorpresa amara per chi tifa azzurro — non figura nessuno dei quattro brasiliani del Napoli.

Ancelotti Brasile, i pre-convocati che giocano in Serie A: Bremer, Wesley, Carlos Augusto

Nella lista trovano spazio tre giocatori della Serie A. Il difensore della Juventus, Bremer, perno della retroguardia bianconera quando sta bene fisicamente. L’esterno della Roma, Wesley, tra i protagonisti della Roma di Gasperini di questa stagione. Il laterale mancino dell’Inter, Carlos Augusto, jolly tattico del gruppo nerazzurro.

I quattro brasiliani del Napoli fuori dalla lista: né Neres né Alisson Santos

Tra i pre-convocati di Ancelotti per il Brasile ai Mondiali 2026 non c’è nessuno dei quattro brasiliani del Napoli: né David Neres, né Alisson Santos, né Juan Jesus, né Giovane.

Le due esclusioni più pesanti sono quelle dei due esterni offensivi. Avevamo scritto a dicembre che in Brasile c’era chi chiedeva apertamente la convocazione di Neres, “Ancelotti ripensaci”, e nello stesso periodo i numeri lo certificavano: Neres produceva più di Vinicius, Raphinha, Estevao e Rodrygo, meritava un posto nel Brasile di Ancelotti. Persino Tony Damascelli era convinto che Ancelotti lo avrebbe portato al Mondiale. Per il momento, no.

Stesso discorso per Alisson Santos, l’esterno preso a gennaio dallo Sporting che si è preso il Napoli a suon di gol e giocate. Lui stesso aveva confessato il sogno: «Il dribbling come il surf, sogno la Seleçao». Dovrà aspettare.

Restano fuori anche Juan Jesus e Giovane, che però non erano nemmeno nella lista dei “papabili” del dibattito brasiliano.

Tra i pre-convocati di Ancelotti per i Mondiali 2026 c’è ancora Neymar

Nella lista dei 55 spicca anche il nome di Neymar, segno della volontà del CT italiano di tenere aperte tutte le porte nonostante le riserve mostrate per mesi sulle condizioni del numero 10 del Santos e i dubbi sulla sua tenuta per un’intera rassegna mondiale.

La lista completa dei 55:

Portieri

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Carlos Miguel (Palmeiras)

Difensori

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Porto)

Gabriel (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Leo Pereira (Flamengo)

Ibanez (Al-Ahli)

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Beraldo (PSG)

Vitor Reis (Girona)

Murillo (Nottingham Forest)

Esterni destri

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco da Gama)

Vitinho (Botafogo)

Esterni sinistri

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo)

Luciano Juba (Bahia)

Caio Henrique (Monaco)

Kaiki (Cruzeiro)

Carlos Augusto (Inter)

Centrocampisti

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Andrey Santos (Chelsea)

Danilo (Botafogo)

Paquetà (Flamengo)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Joao Gomes (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Joelinton (Newcastle)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Attaccanti