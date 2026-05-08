Ronaldinho fa propaganda a Neymar per il Mondiale: “È il migliore, Ancelotti un folle se non lo convoca”

Neymar resta il miglior marcatore della Nazionale brasiliana (79 gol). I Mondiali per lui sono come una maledizione, ma questa sarebbe la sua ultima occasione per chiudere un cerchio.

Che Neymar possa essere convocato per il Mondiale di quest’estate da Carlo Ancelotti è sempre più improbabile. Anche dopo gli infortuni di Rodrygo ed Estevao, l’ex Barça è nettamente sotto le gerarchie del ct. Di questo ne ha parlato l’ex calciatore Ronaldinho a Globo, dove ha ribadito il suo desiderio di rivedere Neymar indossare la maglia verdeoro.

Ronaldinho spinge Ancelotti a convocare Neymar

“Con il massimo rispetto per tutti, ma, a mio parere, è il migliore di tutti“, ha dichiarato Ronaldinho. “Sarebbe da folli non convocarlo“; qui l’ex giocatore brasiliano si riferisce soprattutto a Carlo Ancelotti, che ha sempre detto di prendere in considerazione le condizioni fisiche di Neymar, ma non lo ha mai convocato.

E’ il miglior marcatore della storia della Nazionale brasiliana, con 79 gol realizzati, e vinse l’oro a Rio nel 2016, trascinando il Paese con 4 reti segnate.

Perché l’ex Barça e Psg meriterebbe l’ “ultimo ballo” ai Mondiali

Nonostante gli infortuni, Neymar resta uno dei talenti più puri della sua generazione. Si è messo il Brasile sulle spalle in più di un’occasione, un Paese che come sappiamo bene, vive il calcio in maniera molto particolare.

Nonostante ciò, per lui i Mondiali sono un po’ come una maledizione, dal trauma del 2014 con il 7-1 della Germania, fino all’eliminazione del 2022. Proprio per questo, il 2026 potrebbe rappresentare la sua ultima occasione per chiudere un cerchio. Sarebbe anche un passaggio simbolico tra la sua generazione e i nuovi talenti brasiliani. Chissà se Ancelotti darà alla fine ragione a Ronaldinho.