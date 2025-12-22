In Brasile c’è chi vuole Neres in Nazionale, “Ancelotti ripensaci”

Un David Neres così non può sfuggire a Carlo Ancelotti. Il portale brasiliano Trivela apre la petizione per vedere l’attaccante brasiliano in Nazionale dopo le ultime prestazioni del giocatore. Quest’anno ha segnato undici reti, dieci nelle ultime 14 partite e sette assist. Messaggio a Carletto Ancelotti

Neres convocato da Tete, mai da Carletto Ancelotti

Le sue prestazioni eccezionali gli sono valse elogi sui social media e persino richieste di un suo richiamo in nazionale . Il numero 7 non è stato convocato sotto la guida di Carlo Ancelotti, nonostante fosse stato titolare in squadra. L’attaccante ha iniziato a essere convocato nel 2019, durante la prima pausa internazionale dell’anno, quando la squadra era allenata da Tite. All’epoca, era al suo secondo anno all’Ajax.

Ha fatto parte anche della squadra che ha partecipato alla Copa América quello stesso anno e ha vinto il titolo, giocando da titolare in due delle prime partite. Tuttavia, David Neres ha militato nella nazionale brasiliana principalmente nel 2019. Dopo la Copa América, è ricomparso durante la pausa internazionale Fifa di settembre, ma è stato convocato di nuovo solo nell’ottobre 2023, per una sola pausa internazionale Fifa, quando giocava per il Benfica.