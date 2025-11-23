La Roma di Gasperini fa sul serio: vince 3-1 a Cremona, va da sola in testa e domenica aspetta il Napoli

Partita a senso unico. Gol di Soulè, Ferguson e Wesley. Giallorossi di nuovo a più 2 sul Napoli, Gasp espulso e quindi domenica non sarà in panchina

La Roma di Gasperini vince ancora (3-1 a Cremona) e si porta di nuovo in testa alla classifica. Solo l’Inter può agganciarla. Domenica prossima ci sarà Roma-Napoli senza Gasperini oggi espulso.

Cremonese-Roma: il report del match

Il primo tempo allo Zini tra Cremonese e Roma è stato intenso e spettacolare, con i padroni di casa comunque costretti a inseguire. La Roma conduce 1-0 grazie alla rete di Matias Soulé, arrivata al 17′.

Prima del gol dell’argentino, era stata la Cremonese a rendersi più pericolosa, soprattutto grazie alla combinazione Vardy-Bonazzoli che aveva portato quest’ultimo a concludere, ma il tiro è stato neutralizzato da un super Svilar. Poco prima della mezzora, Lorenzo Pellegrini sembrava aver trovato il raddoppio per i giallorossi, ma il Var ha annullato per un fuorigioco di pochissimi centimetri.

Questo episodio ha ridato fiducia alla Cremonese, che subito dopo ha costruito un’azione verticale molto ben calibrata, con Vandeputte pronto a concludere, ma ancora una volta Svilar ha salvato la porta, aiutato anche dal palo.

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi sul risultato di 0-1, nonostante un calcio di rigore inizialmente assegnato alla Cremonese e poi revocato dal Var.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Roma prende completamente il controllo della partita: Gian Piero Gasperini effettua rapidamente delle sostituzioni inserendo El Aynaoui, Ferguson ed El Shaarawy, che si riveleranno poi determinanti. Poco dopo, però, arriva anche l’espulsione del tecnico giallorosso per proteste reiterate, che gli farà saltare il prossimo confronto diretto contro il Napoli domenica all’Olimpico.

Proprio mentre Gasperini sta abbandonando il terreno di gioco, Evan Ferguson sigla lo 0-2, regalandosi la prima gioia in campionato. Passano pochi minuti e la squadra capitolina chiude definitivamente la partita con il gol di Wesley, servito da El Shaarawy.

Nel finale arriva la rete della bandiera per la Cremonese, firmata da Francesco Folino.