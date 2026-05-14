Alla Federtennis sospettano che i due derby di Roma e Torino nei giorni delle finali non siano casuali

Dalle parti della Federtennis non si rassegnano all’incapacità e all’incompetenza. Non pensano che si tratti solo di quello. Il tema lo ha sollevato Maurizio Sarri che in questi giorni sta giganteggiando: “In Italia ci sono due Finali Atp: una a Torino, le Finals, e in quella data hanno messo il derby di Torino, e una a Roma e in quella data hanno messo il derby di Roma”.

Ma è incapacità conclamata o c’è dell’altro? Perché dalle parti del tennis sono consapevoli che il calcio sta soffrendo, e maledettamente, il peso crescente dello sport che un tempo era degli snob e in quanto tale sfottuto da Giorgio Gaber. Ne è passato di tempo: più di cinquant’anni. Il calcio si sta avvitando su sé stesso. Il terzo Mondiale saltato di fila è la certificazione di una crisi senza via d’uscita. Hai voglia a organizzare trasmissioni tv imbarazzanti e al cloroformio (come quella condotta da Lilli Gruber a La7) con Gravina che elargisce le sue imperdibili verità.

Ne vedremo delle belle tra Binaghi e Malagò, altro che derby

La realtà è che il tennis l’ha bello che superato il calcio. Non in termini assoluti. Ma oggi non c’è partita. Oggi comanda il tennis. Il tennis ha Sinner. Il tennis è la vetrina dello sport italiano. Il calcio è la barzelletta dello sport italiano. A contendersi la poltrona di presidente della Federcalcio ci sono due anziani: Malagò e Abete. Il primo, netto favorito, storico nemico di Binaghi presidente della Federtennis (che lo ha pittato). Ne vedremo delle belle.

Come abbiamo scritto, il calcio ringrazi che Binaghi ancora non si è preso l’Olimpico per darlo a Sinner. Il sospetto, forte, è che il calcio proprio non sopporti questo sorpasso. Non può essere un caso che in occasioni dei due appuntamenti importanti il calcio abbia – invano – provato a oscurarli con le partite clou in quelle città: i derby. A Torino la concomitanza è passata quasi inosservata. A Roma sta portando il calcio all’ennesima debacle. All’ennesima figuraccia. Ricordiamo, en passant, che domenica il presidente della Repubblica Mattarella andrà al Foro Italico per la finale. L’evento è il tennis. Il derby è roba di seconda mano. Come il calcio ormai.