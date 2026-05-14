Binaghi: “Non è colpa del tennis se il calendario di Serie A è fatto coi piedi”

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, avversario di lungo corso di Giovanni Malagò, si gode il sorpasso del tennis sul calcio. Lo strapotere delle racchette italiane sul pallone ormai nobile decaduta dello sport nazionale.

Interviene sulla vicenda del derby e l’eversivo ricorso al Tar della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby a lunedì sera alle 20.45.

Le parole di Binaghi:

“Voi pensate che oggi, in Italia, le persone preferiscano spostare la data del calcio o del tennis? Chiedete all’opinione pubblica. Noi abbiamo posticipato le nostre partite per 25 anni. Inoltre, sono meccanismi diversi, perché loro [la Lega Calcio] organizzano i campionati di Serie A, possono cambiare quello che vogliono e sono proprietari dei diritti. Noi non siamo proprietari di diritti e abbiamo un torneo di un circuito internazionale, con il supervisore dell’Atp qui, e non credo che lui veda la possibilità di spostare l’orario della finale solo perché un imbecille ha organizzato il calendario del calcio coi piedi”.

Binaghi e il sospetto sui derby a Torino e a Roma in concomitanza con le finali

Il presidente della Federtennis conferma poi l’indiscrezione del Napolista. In Federazione non credono che sia stato un caso trovarsi i derby di Torino e di Roma nei giorni della finale delle Atp Finals di Torino e nel giorno della finale degli Internazionali a Roma. È il calcio che mal tollera il sorpasso del tennis sul pallone. Oggi comandano le racchette, il calcio italiano è diventato una barzelletta, è diventato sinonimo di incompetenza e approssimazione.

“In grandissima serenità, mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio in questo momento. Non so neanche fino a che punto siano stati loro responsabili, però l’anno scorso è stato fatto un calendario con il derby di Torino durante le Finals, poi per fortuna anticipato dopo un dialogo che io ho avuto personalmente con De Siervo. E ora c’è stata la finale di Coppa Italia mercoledì, e anche il derby capitolino domenica durante gli Internazionali: insomma sono grandi coincidenze. Andreotti diceva “A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca”.