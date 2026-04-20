“Sinner è troppo perfetto per essere italiano”, Serena contro Mazza scatena l’ennesimo polverone identitario

Serena pubblica un articolo dell'ex direttore del Tg2 un po' ironico (si spera) sui social, e attacca: "Usi il singolare, io sono diverso da lei". Cucchi si accoda

E’ scoppiato un nuovo polverone sul tormentone mai esausto Sinner-italiano-ma-anche-no. E’ una storia che di solito viene fuori quando Sinner perde, cioè praticamente mai negli ultimi due anni. Stavolta l’ha tirata fuori con una certa virulenza Aldo Serena, in qualità di commentatore Rai. Perché questa è più che altro una scaramuccia molto interna alla redazione sportiva della Rai.

Un polverone tutto Rai

In estrema sintesi: Mauro Mazza, ex direttore del Tg2, ha scritto una sorta di editoriale su Sinner sul quotidiano veronese L’Arena, uscito sabato scorso. Mazza scrive che secondo lui Sinner è poco italiano, ma non tanto per le sue origini altoatesine o per la sua residenza a Monte Carlo (vecchi cavalli di battaglia di un movimento anti-Sinner ormai estintosi nella celebrazione del campione), quanto per il fatto che – secondo Mazza – sarebbe troppo “perfetto, troppo diverso per sentircelo vicino”. Freddo, distaccato, eccetera eccetera. Un articolo non proprio brillante (eufemismo) ma anche abbastanza innocuo. E invece Serena l’ha presa malissimo:

Caro ⁦@MauroMazzaRai⁩ usi il singolare e non il plurale, abbia il coraggio delle sue azioni e non ci coinvolga. Io non sono come lei e mi stupisco che un uomo, un giornalista che ha fatto parte del servizio pubblico abbia un pensiero così gretto. pic.twitter.com/Q2YqEYK6Bt — Aldo Serena (@Aldito11) April 20, 2026

Se scorrete i commenti sotto il post c’è anche quello di Riccardo Cucchi, che scrive: “Grazie Aldo” Hai scritto anche per me”.

L’articolo incriminato

Notevoli alcuni passaggi dell’articolo in questione. Mazza tira dentro – non sappiamo se per ironia maldestra o proprio seriamente – l'”italiano vero come quello della canzone di Totò Cutugno”. Fa un paragone con Berrettini (lui sì che sa la gode, il sottotesto) e conclude che Sinner “non è nemmeno come ci piacerebbe diventare strofinando la lampada di Aladino. In fondo, ci piacciono anche i nostri difetti per quell’alchimia tutta italiana che tiene assieme colpi geniali e clamorosi errori”. Ah, scrive anche che se gli italiani diventassero come Sinner sarebbero “più tristi”. Basterebbe questo per giudicare il pezzo come comico. Invece no: polemica, accuse incrociate, polverone. Ormai un classico.