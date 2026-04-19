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Per Panatta sarà la felicità la chiave del duello tra Sinner e Alcaraz

Nell'intervista al Messaggero, ha sottolineato che la dedizione dell'altoatesino potrebbe essere pagata alla lunga. Ha anche parlato della differenza tra tennis e calcio: "Nel tennis guadagni solo se vinci, molti calciatori ricevono uno stipendio milionario anche stando in panchina". 

Italy's Jannik Sinner (R) embraces with Spain's Carlos Alcaraz after winning the Monte Carlo ATP Masters Series Tournament final tennis match on Court Rainier III at the Monte-Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin, south-eastern France on April 12, 2026. Valery HACHE / AFP

Al Messaggero, l’ex tennista Adriano Panatta ha parlato del suo rapporto con la disciplina e di Jannik Sinner, un esempio per quanto riguarda la mentalità che dovrebbe avere uno sportivo. Anche il rapporto con i coach è cambiato, secondo Panatta, rispetto a quando entrava lui in campo per un torneo.

Le differenze tra il tennis di ieri e di oggi spiegate da Panatta

Non so se oggi mi ritroverei in questo tennis super professionistico e anche un po’ maniacale” ha dichiarato l’ex tennista. E’ cambiato anche il modo di fare tattica, anche perché la pallina prima viaggiava più lentamente. E se oggi Alcaraz è considerato “piccolino”, oggi ci sono tennisti di due metri che tirano a più di 200 all’ora.

Inoltre, ha dichiarato che gli piaceva molto giocare contro Borg, proprio come la rivalità che c’è oggi tra Sinner e Alcaraz: “Pensavo di poterlo battere e qualche volta è successo, poi magari perdevo contro più deboli. Tra le mie qualità non c’è mai stata la continuità“.

Il confronto tra calcio e tennis e il duello Sinner-Alcaraz

Panatta ha anche sottolineato le differenze che ci sono tra il tennis e il calcio: “Nel tennis sei solo, non c’è un allenatore che ti mette in campo. Se hai talento, cresci con il confronto con gli altri. In Serie A i troppi stranieri impediscono questo processo“. “Nel tennis guadagni solo se vinci, molti calciatori continuano a ricevere uno stipendio milionario anche se stai in panchina. Beati loro“.

Infine, su Sinner e Alcaraz e il loro continuo alternarsi da numero uno al mondo, l’ex tennista ha sottolineato che la dedizione dell’altoatesino, alla lunga, potrebbe essere penalizzante sulla “felicità” dello spagnolo, che invece pensa a godersi maggiormente la vita dentro e fuori dallo sport.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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