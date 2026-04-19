Per Panatta sarà la felicità la chiave del duello tra Sinner e Alcaraz

Nell'intervista al Messaggero, ha sottolineato che la dedizione dell'altoatesino potrebbe essere pagata alla lunga. Ha anche parlato della differenza tra tennis e calcio: "Nel tennis guadagni solo se vinci, molti calciatori ricevono uno stipendio milionario anche stando in panchina".

Al Messaggero, l’ex tennista Adriano Panatta ha parlato del suo rapporto con la disciplina e di Jannik Sinner, un esempio per quanto riguarda la mentalità che dovrebbe avere uno sportivo. Anche il rapporto con i coach è cambiato, secondo Panatta, rispetto a quando entrava lui in campo per un torneo.

Le differenze tra il tennis di ieri e di oggi spiegate da Panatta

“Non so se oggi mi ritroverei in questo tennis super professionistico e anche un po’ maniacale” ha dichiarato l’ex tennista. E’ cambiato anche il modo di fare tattica, anche perché la pallina prima viaggiava più lentamente. E se oggi Alcaraz è considerato “piccolino”, oggi ci sono tennisti di due metri che tirano a più di 200 all’ora.

Inoltre, ha dichiarato che gli piaceva molto giocare contro Borg, proprio come la rivalità che c’è oggi tra Sinner e Alcaraz: “Pensavo di poterlo battere e qualche volta è successo, poi magari perdevo contro più deboli. Tra le mie qualità non c’è mai stata la continuità“.

Il confronto tra calcio e tennis e il duello Sinner-Alcaraz

Panatta ha anche sottolineato le differenze che ci sono tra il tennis e il calcio: “Nel tennis sei solo, non c’è un allenatore che ti mette in campo. Se hai talento, cresci con il confronto con gli altri. In Serie A i troppi stranieri impediscono questo processo“. “Nel tennis guadagni solo se vinci, molti calciatori continuano a ricevere uno stipendio milionario anche se stai in panchina. Beati loro“.

Infine, su Sinner e Alcaraz e il loro continuo alternarsi da numero uno al mondo, l’ex tennista ha sottolineato che la dedizione dell’altoatesino, alla lunga, potrebbe essere penalizzante sulla “felicità” dello spagnolo, che invece pensa a godersi maggiormente la vita dentro e fuori dallo sport.