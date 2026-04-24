Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “È un momento difficile per me”

Aveva già saltato Madrid per l'infortunio al polso. "Valuteremo i progressi compiuti per poter decidere quando tornare in campo. La scelta più prudente è agire con cautela"

Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali di Roma e al prossimo Roland Garros. Lo spagnolo è reduce da un infortunio al polso e aveva annunciato il forfait anche per il Masters 1000 di Madrid, a cui invece sta partecipando Jannik Sinner; l’altoatesino ora ha la possibilità di allungare in classifica dopo essersi già ripreso la vetta del ranking Atp.

L’annuncio di Alcaraz

Il tennista murciano ha scritto su Instagram:

“Alla luce dei risultati degli esami effettuati oggi, abbiamo deciso che la scelta più prudente sia quella di agire con cautela e di non partecipare ai tornei di Roma e del Roland Garros, in attesa di valutare i progressi compiuti per poter decidere quando tornare in campo. È un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti“.