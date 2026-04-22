Rosenior è a un passo dall’esonero
Dopo cinque sconfitte di fila senza segnare, il tecnico è appeso a un filo, vittima di un ammutinamento interno. A Londra regna l'anarchia.
A Londra, sponda Blues, la crisi sportiva è ormai sfociata nella farsa. Come riporta il Guardian, dopo la disastrosa sconfitta contro il Brighton il tecnico Liam Rosenior è appeso a un filo. A Cobham sono in corso vertici febbrili: il secondo ribaltone in panchina (dopo l’addio di Enzo Maresca a gennaio) è imminente.
Rosenior a un passo dall’esonero
I numeri sono una sentenza. Il Chelsea ha infilato cinque sconfitte consecutive in Premier League senza segnare nemmeno un gol. Un disastro simile non accadeva dal 1912. Addio Champions, l’incubo ora è la colonna destra della classifica.
Ma la vera voragine è nello spogliatoio. Dopo l’ultima umiliazione, Rosenior ha attaccato la squadra per l’atteggiamento inaccettabile. Il Guardian rivela uno scollamento totale: una grossa fetta dello spogliatoio gli rema apertamente contro. Ora la dirigenza deve decidere se cacciarlo subito, affidandosi a un traghettatore per salvare almeno la semifinale di Fa Cup contro il Leeds, o prolungare questa lenta agonia.
Le attenuanti (un’infermeria piena e l’arrivo in corsa) non nascondono i contorni grotteschi della vicenda.
C’è un’indisciplina cronica, testimoniata da 10 espulsioni stagionali. C’è Enzo Fernández che, dopo aver criticato il progetto e flirtato col Real Madrid (beccandosi due turni di stop), si è ritrovato inspiegabilmente la fascia da capitano al braccio proprio a Brighton.