Rosenior fa discutere (e ridere) perché sul 2-8 col Psg (all’82esimo) dà indicazioni a Garnacho con un foglietto

Rosenior è il nuovo zimbello del web. Ha fatto il giro dei social il video che lo immortala – al minuto 82 di Chelsea-Psg – mentre con un foglietto dà indicazioni tattiche a un basito Garnacho. All’82esimo il Chelsea stava perdendo 0-3 in casa dopo aver già perduto 5-2 a Parigi, quindi era sul 2-8, con la qualificazione bella che andata. Perché questa mania di protagonismo di voler indicazioni tattiche a un calciatore? Che cosa pensava di cambiare Rosenior con quel foglietto?

🇬🇧🇦🇷🚨 INSÓLITO: En el minuto 83 y con el Chelsea perdiendo la serie 8-2, Liam Rosenior, DT de los Azules, le dio un papel con indicaciones a Garnacho. pic.twitter.com/ZfICcJSfb9 — Derechazo (@derechazoar) March 17, 2026

Il web ne ride. Ma non solo il web. L’ex calciatore francese Leboeuf – che ha disputato cinque anni al Chelsea – ha così commentato a Espn:

“Fossi stato in un calciatore, sarei andato a bordo campo e avrei chiesto se si trattava di uno scherzo. Pensava davvero che le cose che avrei letto potessero essere utili in quel momento? Forse stava scrivendo una barzelletta. Forse il giocatore di cui parlava era già stato sostituito, non lo sappiamo. Forse ha perso la testa, è stato folle. Non è l’unico a fare cose del genere. Non so cosa stiano cercando di mostrarci i nuovi allenatori di questa nuova era, è stata una cosa completamente inutile”.

Il Daily Mail riporta anche il commento di Fabio Capello:

“Rosenior è fuori di testa. Ha fatto qualcosa che farà ridere i giocatori. Questo è quello che pensano. Avete visto la sua faccia [di Garnacho] quando è entrato in campo con quel biglietto; sembrava dire: “Cosa mi stai dicendo?”‘

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