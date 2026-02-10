Rosenior già soffre la pressione, se la prende con i social che lo sfottono e lo paragonano al capo di The Office

Per le dichiarazioni aziendaliste, il tecnico del Chelsea è paragonato a David Brent il capo goffo e autocelebrativo. "Ho figli adolescenti", dice il tecnico sfottuto anche per i suoi stop non proprio alla Pirlo

Gli Hater contro Liam Rosenior. Nonostante l’esordio sulla panchina del Chelsea con sette vittorie in nove partite e il Chelsea agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico ex Strasburgo è vittima di una campagna social che non risparmia nessuno, tantomeno la sua famiglia. Lo scrive Il Guardian.

“È stato soprannominato “Liam di LinkedIn” per alcune sue dichiarazioni, paragonato a David Brent (il capo goffo e autocelebrativo di The Office) per i suoi modi di fare e deriso dopo aver controllato male un pallone la scorsa settimana durante la sconfitta della sua squadra contro l’Arsenal”.

“Liam Rosenior ha voluto sottolineare che non permetterà che le discussioni sulla sua personalità, il suo aspetto e il suo passato da allenatore gli impediscano di fare il suo lavoro. Rosenior ha affermato di sapere che “molte persone in questo paese hanno riso di me” da quando è tercnico del Chelsea”.

“Ho figli adolescenti”, ha detto Rosenior prima della partita casalinga di martedì sera contro il Leeds. “Sono sui social media. Li riguardano. Riguarda i miei genitori, riguarda la mia famiglia. Ma sapevo che sarebbe successo quando ho iniziato questo lavoro. È normale. Quando sei preparato, ti fa sorridere. Sono una persona sicura di me. E se sei influenzato da cose del genere, non dovresti fare questo lavoro. Non puoi fare questo lavoro se ne sei influenzato negativamente. Mi piace molto, a dire il vero”

“Alla domanda sul perché se lo aspettasse, ha risposto: “Forse il mio background, il mio lavoro di allenatore e il fatto di essere in un club delle sue dimensioni sono diversi. Sono diversi. Non sono un nome importante. Vengo da un club diverso e ho un carattere diverso”.