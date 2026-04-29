Pedullà: “Nell’incontro Conte-De Laurentiis i soldi avranno un ruolo importante”

Il giornalista definisce Conte il re degli alibi: "Beukema l'ha voluto lui, è costato 30 milioni e non aveva le idee chiare su come utilizzarlo. Su di lui c'è il Liverpool"

Alfredo Pedullà è intervenuto a Sportitalia su Antonio Conte. Il giornalista definisce il tecnico del Napoli il re degli alibi, dice che il Napoli avrebbe dovuto fare moto di più, soprattutto in Champions ma non solo e ricorda che tutto si deciderà nell’incontro con De Laurentiis che già lo scorso anno – come quello di quest’anno – sembrava destinato alla rottura e invece portò alla prosecuzione del rapporto (con larghissima vittoria di Conte e aumento e pieni poteri sul mercato).

Proprio di mercato parla Pedullà: parla del caso Beukema e afferma che il difensore è stato fortemente voluto da Conte che poi non lo ha utilizzato a dover. Ora il Liverpool lo segue.

Pedullà e le idee poco chiare di Conte su Beukema

Queste le parole di Pedullà:

“In caso di addio tra Conte e il Napoli (il contratto e i soldi avranno un ruolo importante), il nome di Sarri per un clamoroso ritorno potrebbe non essere campato per aria, malgrado le logiche smentite del Comandante.

E poi passa a Beukema:

Ci sarebbero altre cose da chiarire: per esempio Beukema, voluto da Conte fin dallo scorso marzo, costato ben oltre 30 milioni e utilizzato spesso fuori ruolo. Quando, e qui siamo al paradosso, non gli è stato preferito Juan Jesus… Beukema è un grande difensore, sta bene a Napoli, di sicuro Slot gli farebbe un fischio a Liverpool, l’importante è che quando fai una richiesta di mercato poi ci siano le idee chiare su come utilizzare il tuo “uomo dei sogni”. Altrimenti sei indifendibile e le chiacchiere vengono spazzate via”.