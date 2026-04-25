Nell’audio della sala Var si sentono i due colpi sul vetro: è la bussata di Rocchi durante Udinese-Parma

Dall’ipotesi alla prova sonora. Il Fatto Quotidiano, in un’esclusiva di Lorenzo Vendemiale nel maggio 2025, aveva ottenuto l’audio della sala Var di Lissone registrato durante Udinese-Parma del marzo 2025 — la partita al centro dell’inchiesta della Procura di Milano su Rocchi. E nell’audio, tra il secondo 40 e 45 — intorno al secondo 43, precisa il quotidiano — in sottofondo alle voci degli operatori Var, si sentono due colpi. Secondo la denuncia del guardalinee Domenico Rocca, sarebbe la bussata di Rocchi sul vetro della stanza del Var.

La sequenza è quella che avevamo già ricostruito: Daniele Paterna, al Var, sta valutando un possibile fallo di mano in area durante Udinese-Parma ed è orientato a non concedere il rigore. “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo”. Poi si gira di scatto, cambia idea, e comunica all’arbitro Maresca: “È possibile calcio di rigore, ti consiglio on field review”. Il rigore viene fischiato ed è decisivo.

Fino a oggi avevamo il video con il labiale di Paterna e l’ipotesi contenuta nell’esposto di Rocca. Ora c’è anche il suono.

L’audio non è mai stato trasmesso a Open Var

Il dettaglio più significativo riportato dal Fatto Quotidiano riguarda la provenienza dell’audio: è uno dei tanti trasmessi su Dazn, ma non è mai stato ascoltato durante Open Var — la trasmissione in cui l’AIA sceglie cosa mandare in onda e cosa no. L’Associazione Arbitri, dunque, aveva questo audio a disposizione ma ha deciso di non mostrarlo. Una scelta che oggi, alla luce dell’inchiesta, assume un peso diverso.

C’è poi un altro elemento che emerge dall’inchiesta del Fatto: la figura del “supervisore Var” — il ruolo che Rocchi ricopriva a Lissone durante le partite — non è prevista da nessun protocollo. È una presenza fissa della Serie A, ma non regolamentata. Il che significa che non esistono regole scritte su cosa può o non può fare chi supervisiona dalla postazione esterna, su quanto può avvicinarsi alla stanza del Var, su come deve comportarsi durante le decisioni.

La risposta dell’AIA: Zappi scarica sulla Procura Figc

Il presidente dell’AIA Antonio Zappi ha reagito all’esposto con una nota ufficiale: “Ho preso atto delle parole del nostro associato Domenico Rocca ed ho immediatamente sentito il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi per primi informali chiarimenti. Ovviamente, per la gravità di quanto contenuto nel documento, non potrà che essere interessata la Procura Figc”.

Zappi ha aggiunto che “saranno i competenti organi a indagare e giudicare sulla veridicità e rilevanza dei fatti”. Ma non ha mancato di inserire un avvertimento: “Eventuali insinuazioni prive di prove rischiano di minare la credibilità dell’Associazione”. Una frase che suona più come un messaggio interno — a Rocca e a chi potrebbe seguirne l’esempio — che come una presa di posizione sulla vicenda.

Il quadro, intanto, si allarga. L’indagine della Procura di Milano coinvolge anche il caso della gomitata di Bastoni in Inter-Verona, con il Var Nasca che convalidò il gol senza revisione. Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva e Paterna è passato da testimone a indagato per falsa testimonianza dopo che il pm ha ritenuto che non stesse raccontando la verità.

Due colpi sul vetro al secondo 43. Un arbitro che cambia idea. Un supervisore che non dovrebbe esistere nei protocolli. E un’associazione che quell’audio aveva ma non ha mai trasmesso. I pezzi del mosaico, uno alla volta, si stanno componendo.