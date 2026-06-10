A Madrid Rafa Marin ancora lo rimpiangono, i blancos hanno una recompra da 25 milioni per quest’estate

E 35 milioni per l'estate 2027. La Gazzetta scrive che sarà valutato in ritiro per prendere eventualmente il posto lasciato da Juan Jesus.

Rafa Marin tornerà a Napoli dal prestito al Villarreal e sarà valutato in ritiro dal neo tecnico Max Allegri. Con la partenza di Juan Jesus, infatti, il difensore spagnolo potrebbe restare proprio al posto del brasiliano.

La recompra del Real Madrid per Rafa Marin scade nel 2027

Vincenzo D’Angelo scrive sulla Gazzetta dello Sport che bisogna stare attenti al Real Madrid, ex club del centrale:

Rafa Marin è di fatto un nuovo acquisto. Il Real Madrid, intanto, osserva interessato: i blancos hanno ancora un diritto di recompra da 25 milioni per questa estate e 35 nella prossima. E nel mondo madrileno c’è chi continua a rimpiangere la sua cessione.

Il difensore spagnolo pronto a una seconda occasione a Napoli

Arrivato nell’estate 2024 a Napoli dal Real Madrid come uno dei giovani difensori più promettenti della Liga, non è riuscito a trovare continuità sotto la guida di Antonio Conte a Napoli. E’ stato spesso ai margini delle rotazioni in difesa; lo scarso minutaggio lo hanno poi spinto a partire nell’estate seguente in direzione Villarreal, in prestito.

In Spagna è riuscito a rilanciarsi fornendo delle buone prestazioni e contribuendo alla qualificazione in Champions del club; ha giocato con maggiore regolarità e ora è pronto a dimostrare di valere anche più dei 12 milioni spesi dagli azzurri due anni fa.