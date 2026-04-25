La mancata espulsione per la gomitata di Bastoni su cui indaga la Procura di Milano

Siamo tornati a Calciopoli? Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. L’indagine è riportata con precisione in questo nostro altro articolo. Molte le partite sotto la lente della Procura della Repubblica. Ne sono uscite solo due, una di queste è Inter-Verona della stagione 23-24.

Il caso Bastoni in Inter-Verona, il mancato rosso e la gomitata

Il caso Alessandro Bastoni nasce in Inter–Verona della stagione 2023-24 ed era già simbolo del rapporto complesso in Italia tra arbitro e Var. L’azione incriminata (la riportiamo sotto in video attraverso un tweet di Capuano) è quella che precede il gol del 2-1 nerazzurro: Bastoni colpisce con il braccio Ondrej Duda, che resta a terra, mentre l’azione prosegue fino alla rete decisiva. In campo l’arbitro Michael Fabbri valuta il contatto come non falloso, interpretando la caduta di Duda come accentuata o comunque non meritevole di interruzione del gioco. Il passaggio decisivo però è quello in sala Var, dove la revisione – affidata a Nasca – non porta a un richiamo all’on field review: l’episodio viene ritenuto non configurabile come “chiaro ed evidente errore”, e quindi il gol viene convalidato.

Le polemiche esplodono subito, ma diventano ancora più forti quando viene diffuso l’audio del Var durante un incontro a Coverciano tra arbitri e stampa. In quella registrazione si sente chiaramente la concitazione del momento: il Var individua subito un giocatore a terra e invita a rivedere l’azione, mentre dal campo Fabbri difende la propria decisione parlando di “furbizia” del giocatore del Verona. Nasca disse precisamente questo nell’osservare l’episodio: “Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina. Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”. Senza assolutamente dire una parola di commento sul contenuto del fallo o sulla tipologia. Senza ragionare. Questo ha fatto pensare a pressioni esterne.

Molti osservatori sottolineano come episodi simili vengano giudicati in modo diverso e come la soglia del “chiaro errore” finisca per diventare un alibi. In effetti ancora oggi non abbiamo capito nulla di cosa sia un chiaro errore. Ora che però Rocchi è stato indagato, l’episodio assume un valore anche più largo, come nel caso di Udinese-Parma in cui Rocchi bussò alla sala di Lissone.