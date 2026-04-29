Napoli, il post Juan Jesus è già pronto: Rafa Marin tornerà per giocarsi le sue chance

A volte non serve andare troppo lontano per rinforzarsi e, in tal senso, il caso di Rafa Marin è emblematico. Al Villareal, lo spagnolo sta dimostrando di poter essere una pedina di assoluto valore e, secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta, tornerà a Napoli per restare. Caso vuole che gli azzurri, a causa della quasi certa partenza di Juan Jesus, necessitino di un difensore.

Rafa Marin tornerà per restare

“Rafa Marin viene da una stagione da protagonista assoluto con il Villarreal, terzo in classifica in Spagna alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Marin ha messo insieme 20 presenze con un gol in campionato, più cinque presenze in Champions (con un assist) e tre in Coppa del Re. Totale minuti in campo 2395’. Insomma, è una certezza per il Villarreal che ha anche un diritto di riscatto a proprio favore.”

Una questione di orgoglio

Il discorso, dunque, ruoterà intorno alle decisioni del difensore spagnolo, che però sarebbe attratto da un eventuale ritorno a Napoli proprio per una questione di orgoglio. Ha sì vinto uno scudetto, ma non è mai stato capace di dimostrare il suo valore: appena 6 le presenze con Conte tra campionato e Coppa Italia.

Ovviamente, ciò rientra nella strategia della società di ringiovanimento della rosa e di taglio del monte ingaggi, e Rafa si adatta proprio alla perfezione.