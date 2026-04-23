Napoli-Cremonese, almeno quattro cambi per Conte: Elmas e Alisson Santos alle spalle di Hojlund

Il Napoli affronterà domani sera la Cremonese in campionato, per la 34esima giornata di Serie A. Per gli azzurri i tre punti sono fondamentali dato che nelle precedenti due partite sono arrivati un pareggio contro il Parma e una sconfitta contro la Lazio. Il tecnico Antonio Conte sta pensando a qualche cambio di formazione.

La probabile formazione del Napoli contro la Cremonese

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbero essere almeno quattro i cambi rispetto al match contro i biancocelesti. Milinkovic-Savic è ancora una volta favorito su Meret; la scorsa giornata ha parato il rigore a Zaccagni. In difesa, ci sarà il ritorno di Rrahmani, e al suo fianco potrebbero esserci Olivera e Buongiorno; Beukema, dunque, out.

Sulle fasce sono in vantaggio Gutierrez e Spinazzola. A centrocampo Anguissa e De Bruyne viaggiano verso la panchina; con Lobotka dovrebbe esserci McTominay. Sulla trequarti spazio ad Elmas e Alisson Santos. Davanti, Hojlund.

Conte separa i Fab Four: sarà la scelta giusta?

Il tecnico ha voluto rischiare contro la Lazio schierando nuovamente Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay dal primo minuto, senza ottenere granché risultati come contro il Parma.

Ora, però, sembra aver cambiato idea e darà una chance ad Alisson Santos dal primo minuto. Le ultime due partite ci dicono che il Napoli non può al momento giocare con i Fab Four tutti insieme, per questo motivo potrebbe essere una scelta giusta puntare su un giocatore come il brasiliano che va all’uno contro uno e salta l’uomo.