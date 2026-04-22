Conte separa i Fab Four, Alisson Santos titolare contro la Cremonese

CorSport: Lobotka e McTominay potrebbero partire titolari, insieme al brasiliano sulla trequarti. De Bruyne e Anguissa destinati alla panchina. Rrahmani sarà al posto di uno tra Buongiorno e Beukema.

Il Napoli venerdì sera affronterà la Cremonese in campionato. Antonio Conte sta riflettendo sugli undici titolari da poter mandare in campo e potrebbero esserci grosse novità rispetto ai due match precedenti, in cui gli azzurri hanno totalizzato un solo punto e rischiano di perdere anche il secondo posto (occupato dal Milan al momento, ma a pari punti).

Le possibili scelte di Conte per Napoli-Cremonese

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che il tecnico del Napoli potrebbe variare delle scelte di formazione, a cominciare dai Fab Four; Lobotka e McTominay potrebbero partire titolari, con Anguissa in panchina. Anche Kevin De Bruyne lascerebbe il posto ad Alisson Santos sulla trequarti; il brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting non gioca titolare dal match del 14 marzo contro il Lecce.

Per quanto riguarda la difesa, il quotidiano riporta che uno tra Beukema e Buongiorno lascerà il posto a Rrahmani, rientrato dall’infortunio e in panchina nel match scorso contro la Lazio. Sulla fascia sinistra, Gutierrez insidia Spinazzola.

Conte metterà alla prova i suoi, forse separando finalmente i Fab Four che nelle ultime due partite contro Parma e Lazio hanno dato ben poco alla squadra (un pareggio e una sconfitta per il Napoli). Mancano cinque giornate e otto punti per la qualificazione in Champions e gli azzurri non possono permettersi di perdere questa opportunità che sembra essere ormai alla portata.