Hojlund stringe i denti per la Cremonese: convocato, deciderà lui se giocare

Rasmus Hojlund non è al meglio, ma ci sarà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il danese è stato regolarmente convocato per il match di stasera contro la Cremonese e sarà lui a decidere se scendere in campo o meno. Si sente meglio rispetto alle ultime ore, quando il suo nome era finito nella lista dei dubbi della vigilia. In caso di forfait, è pronto Giovane.

Il problema fisico di Hojlund e l’alternativa Giovane

Il fastidio che ha messo in dubbio la presenza di Hojlund non è stato specificato nei dettagli, ma Conte aveva già pianificato diversi cambi per la Cremonese e la sua assenza avrebbe costretto il tecnico a ripensare l’intero assetto offensivo. Giovane, che ha avuto qualche spezzone nelle ultime settimane, sarebbe il sostituto naturale come riferimento centrale.

La decisione, ha chiarito Sky Sport, spetta al giocatore. Conte non vuole rischiarlo se non è al cento per cento, ma allo stesso tempo sa di non potersi permettere di rinunciare al suo centravanti in una partita che vale la qualificazione in Champions.

Il Napoli ha bisogno dei gol di Hojlund: 48 reti in campionato sono troppo poche

Il contesto in cui si inserisce la questione Hojlund è quello di un Napoli che fatica a segnare: appena 48 gol in campionato, quarto attacco della Serie A. L’ultimo successo con due gol di scarto risale proprio alla gara d’andata contro la Cremonese, a dicembre, quando fu una doppietta di Hojlund a decidere il match. Da allora il danese ha rallentato vistosamente e il Napoli non ha più trovato continuità in zona gol.

Proprio ieri Ugolini a Sky Sport aveva segnalato che De Bruyne e Anguissa sarebbero partiti dalla panchina perché il loro rendimento nelle ultime partite non è stato all’altezza. Se anche Hojlund dovesse dare forfait, il Napoli perderebbe tre dei quattro Fab Four in una partita che non può sbagliare. Il calendario non perdona: dopo la Cremonese ci sono Como e Bologna in nove giorni, le tre partite che decideranno la stagione.