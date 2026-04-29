Mourinho: “Questa cosa che l’idea di gioco vale più dei risultati è la più grande bugia dal calcio”
Al Giornale: "Solo dopo viene l'estetica. Non avete bisogno di ct stranieri, avete già Conte e Allegri. Oggi molti allenatori trovano squadre perché sanno vendersi bene"
Sulla Nazionale: “Avete Allegri e Conte, non avete bisogno di ct stranieri”
“Qualcuno mi ha chiesto se allenerei la vostra Nazionale: la mia risposta è che non avete bisogno di un tecnico straniero. Avete Allegri, Conte e ne potrei citare altri 5 o 6, non è questo il punto.”
E quindi come si fa?
“Vi faccio l’esempio del Portogallo: molte persone si chiedono perché un Paese di 10 milioni di abitanti riesca ad andare ai Mondiali e ad avere tanti giocatori così bravi che finiscono nelle migliori squadre dei campionati in Europa. La risposta è: venite a vedere come vengono organizzati i tornei giovanili, quali sono le condizioni dentro quelle squadre. Basta questo per capire. E, magari, copiare.”
L’idea di calcio di Mou
“Diciamolo: questa cosa che l’idea di gioco vale più dei risultati è la più grande bugia dal calcio. La prima cosa è che per vincere bisogna avere tanta qualità e fare tante cose per bene, solo dopo viene l’estetica. Il prodotto vincente è un prodotto vincente”.
Quindi Mourinho non è vecchio.
“Sento dire cose come “difendiamo la sconfitta”. Ma per favore…”
Come sempre, in punta di fioretto.
Di Chivu dice:
“È stato intelligente: ha studiato, ha fatto la gavetta nelle giovanili, ha imparato nel modo giusto. Non è nato allenatore per generazione spontanea».
E infine: “Confermo: molti oggi vanno in panchina perché sanno vendersi bene. Avere un buon Pr vale più di essere davvero capaci”