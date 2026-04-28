Mourinho allenatore del Real Madrid, Florentino Perez vuole lui

Lo scrive Athletic. Il presidente sta lavorando al ritorno dello Special One che sarebbe nettamente in testa alla lista. Un taglio netto rispetto all'esperienza Xabi Alonso. Si torna al modello Ancelotti

Jose Mourinho, ovvero a volte ritornano. È lui il preferito del presidente del Real Madrid Florentino Perez per diventare il nuovo tecnico dei Blancos dopo Arbeloa. Arbeloa è arrivato a gennaio dopo l’esonero di Xabi Alonso. Il Madrid ha chiuso la stagione con zero tituli.

È Athletic a dare la notizia. Scrive che il ritorno di Mourinho sarebbe in antitesi con la scelta di Xabi Alonso. Ma i presidenti sono fatti così. Si fanno prendere dal giochiamo, poi tornano sui propri passi.

Athletic scrive che Florentino è il principale sostenitore del ritorno di Mourinho ma nel club c’è chi si oppone.

Lo Special One è già stato tre anni a Madrid

Mourinho è stato a Madrid tra il 2010 e il 2013, in pieno dominio del Barcellona, e ha portato a casa tre titoli tra cui una Liga. In Champions invece si fermò per tre volte in semifinale.

Mourinho è chiaramente una figura divisiva, sia nello spogliatoio che per gli avversari. Tra l’altro c’è da gestire la grana Vinicius che denunciò di aver subito insulti razziali dal giocatore del Benfica Prestianni e Mourinho lo accusò di aver sobillato. Prestianni è stato squalificato dalla Uefa per sei partite per condotta omofobica.

Nel Madrid si è discusso di Pochettino, di Deschamps, così come di Klopp che però sembra che non voglia tornare ad allenare. Il netto favorito è José Mourinho.

Al Benfica, come al solito, sta facendo bene. Potrebbe persino riuscire a portare la squadra al secondo posto e quindi ai preliminari di Champions.