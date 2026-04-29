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Montella: “Gattuso e Gravina volevano fermare il campionato per preparare gli spareggi, ma non fu possibile”

Alla Gazzetta: "Il gap principale è nelle infrastrutture e nei diritti Tv, dirottati in Inghilterra. Giocatori? Hanno pagato la paura di non farcela"

Gattuso Klinsmann

Db Zenica 31/03/2026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 / Bosnia Erzegovina-Italia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha svelato alcuni retroscena sulle intenzioni di Gattuso e Gravina in vista dei fatidici, e poi fallimentari, spareggi per il Mondiale.

Le parole di Montella

Quale male affligge il nostro calcio?

“Non voglio apparire come un professore. Tra l’altro la Nazionale italiana non è così scarsa come viene raccontata. Non è al livello delle prime 4-5 del mondo ma è comunque competitiva. Credo che i giocatori abbiano pagato il complesso da Mondiale, la paura di non farcela”.

Poi il retroscena:

Sì ma come si riparte?

“Dalla base. Forse bisogna insegnare ai giovani la tecnica e non assillarli con la tattica. E poi i vertici federali dovranno incidere più liberamente: sono testimone dell’impegno di Gravina e Gattuso, con i quali mi sono confrontato prima degli spareggi. Loro volevano fermare il campionato per avere più tempo per prepararsi. Ma non è stato possibile. In Turchia, nella stessa situazione e su mia richiesta, non si è giocato. Fare sistema è fondamentale”.

Infine, parlando della Serie A, Montella ritiene che il campionato abbia comunque il suo fascino e che i problemi principali risiedano nella mancanza di introiti dei diritti Tv, dirottati in Inghilterra e negli Stati Uniti, e negli stadi, giudicati obsoleti. Infatti, l’effetto di uno stadio moderno condiziona la valutazione di chi investe.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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