Montella: “Gattuso e Gravina volevano fermare il campionato per preparare gli spareggi, ma non fu possibile”

Alla Gazzetta: "Il gap principale è nelle infrastrutture e nei diritti Tv, dirottati in Inghilterra. Giocatori? Hanno pagato la paura di non farcela"

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha svelato alcuni retroscena sulle intenzioni di Gattuso e Gravina in vista dei fatidici, e poi fallimentari, spareggi per il Mondiale.

Le parole di Montella

Quale male affligge il nostro calcio?

“Non voglio apparire come un professore. Tra l’altro la Nazionale italiana non è così scarsa come viene raccontata. Non è al livello delle prime 4-5 del mondo ma è comunque competitiva. Credo che i giocatori abbiano pagato il complesso da Mondiale, la paura di non farcela”.

Poi il retroscena:

Sì ma come si riparte?

“Dalla base. Forse bisogna insegnare ai giovani la tecnica e non assillarli con la tattica. E poi i vertici federali dovranno incidere più liberamente: sono testimone dell’impegno di Gravina e Gattuso, con i quali mi sono confrontato prima degli spareggi. Loro volevano fermare il campionato per avere più tempo per prepararsi. Ma non è stato possibile. In Turchia, nella stessa situazione e su mia richiesta, non si è giocato. Fare sistema è fondamentale”.

Infine, parlando della Serie A, Montella ritiene che il campionato abbia comunque il suo fascino e che i problemi principali risiedano nella mancanza di introiti dei diritti Tv, dirottati in Inghilterra e negli Stati Uniti, e negli stadi, giudicati obsoleti. Infatti, l’effetto di uno stadio moderno condiziona la valutazione di chi investe.