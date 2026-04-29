Melli: “Il calcio attuale è diventato la nuova Nba, mi fa letteralmente ca**re”

La spettacolare semifinale di ieri tra Psg e Bayern, terminata con ben 9 gol complessivi, apre una riflessione su quello che potremmo definire il “dark side of the moon” di questo modo di giocare, un approccio che si potrebbe definire “allegro”.

Una deriva che indubbiamente aumenta la spettacolarizzazione e gli indici di ascolto, ma che lascia poco al gioco del calcio in senso stretto. Alla fine, quando una delle due squadre sarà eliminata, cosa se ne farà dei gol segnati? Non resterà il rimpianto del gol che avrebbe potuto non subire?

Ecco, questo è anche il pensiero di Sandro Melli, storico bomber del Parma, che ha usato meno peli sulla lingua.

Il pensiero di Melli

“Semifinale di Champions: Psg/ Bayern. Andrò controcorrente, ma tra la var e un gioco che oramai non prevede più la difesa , la marcatura , il filtro a centrocampo, questo calcio a me fa letteralmente cagare.”

E ancora:

“Sapete chi ama questo calcio ? Le televisioni , i telecronisti e i tifosi a cui basta vedere dei goal ma che non capiscono nulla di questo gioco Il calcio attuale è diventato la nuova Nba”

In 2.600 gli mettono il like ma tantissimi sono i commenti di contestazione. Al punto che Melli re-interviene:

Cerco di fare chiarezza a chi eventualmente non ha capito il mio post, fortunatamente pochi.

Non ho detto che amo il gioco del calcio italiano, di certo tra Milan/Juve e Psg/ Bayern preferisco mille volte la seconda partita

Volevo solo dire che con questo andamento dove in pratica non esiste più la cultura del saper difendersi e con regole e var che cambiano gli episodi arriveremo a vedere partite che finiranno 7/5 – 6/6 se non oltre…. Ho paragonato questa mentalità al basket Nba dove spesso lo spettacolo va a discapito del risultato perché in America hanno questo tipo di cultura.

Una volta segnare era faticoso, difficile, complicato, eppure quando giocavo io i fuoriclasse non mancavano di certo anzi, ma x fare un goal dovevi sudartelo, gli stessi campioni dovevano fare una fatica immensa, oggi si ha l’idea che ogni azione possa essere un potenziale goal. Questo aiuta sicuramente le televisioni a vendere il prodotto meglio e di conseguenza alle società di vendere i biglietti a prezzi folli

Mio pensiero, non ho sicuramente il verbo e non vorrei manco averlo, trattasi di una mia considerazione personale, tutto qua…