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Lukaku si fa male di nuovo in Belgio, mancano 53 giorni al Mondiale

Questa volta il problema è la caviglia. Lo scrive il giornale belga Hln che pubblica anche le foto. In Belgio sono preoccupati, ce la farà per Usa 2026?

Lukaku

Dc Napoli 10/02/2026 - Coppa Italia / Napoli-Como / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

La saga di Romelu Lukaku assomiglia sempre più a una soap opera. Il riassunto delle ultime quarantott’ore? Blitz a Napoli a inizio settimana, saluti di rito alla dirigenza, e immediato volo di ritorno in Belgio per “continuare il lavoro personalizzato”.

Peccato che il lavoro sia durato quanto un caffè.

Come racconta il quotidiano belga Hln, questa mattina l’attaccante si è allenato ad Anversa con Peter Gors, specialista di MovetoCure. L’illusione è svanita in fretta: dopo qualche blando esercizio di riscaldamento, Big Rom si è fermato di nuovo. Questa volta il problema non è la coscia, ma la caviglia.

Hln ha pubblicato le immagini impietose: Lukaku si tocca la gamba con una smorfia di dolore che è tutto un programma. Seduta chiusa in anticipo e altri dubbi che si sommano ai precedenti.

In Belgio regna il pessimismo, soprattutto perché mancano appena 53 giorni al Mondiale e finora ha giocato la miseria di 64 minuti. Il suo rientro a Castel Volturno è previsto tra due settimane, ma vederlo in campo contro Bologna, Pisa o Udinese appare ormai un miraggio assoluto.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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