Scott McTominay affronterà con la sua Scozia oggi alle 18 l’amichevole contro il Giappone. Gli scozzesi in questi giorni si sono allenati dove è stato creato il murale dedicato al centrocampista del Napoli, che con un suo gol in rovesciata ha portato la sua Nazionale a qualificarsi ai prossimi Mondiali.

L’amichevole tra Scozia e Giappone ha come sfondo il murale dedicato a McTominay

Il Times scrive:

La Scozia spera in un’altra prodezza di Scott McTominay. Questa settimana si sono allenati al City Stadium del Queen’s Park, e se il contesto è tradizionale, il panorama ha subito recentemente un cambiamento sorprendente. In un angolo, infatti, ora c’è un enorme murale che celebra forse il più grande gol della Nazionale scozzese di sempre. Scott McTominay è raffigurato mentre salta sul lato di un edificio popolare, sospeso a mezz’aria un attimo prima di colpire palla con una rovesciata, aprendo la strada alla qualificazione ai Mondiali. Quattro mesi fa svettava sui danesi, e questa settimana il murale alto 11 metri svetta su di lui e sugli altri giocatori che si allenano in vista dell’amichevole contro il Giappone.

“La prima cosa che ho pensato quando l’ho visto è stata: che fine hanno fatto i giocatori danesi?” ha detto il ct Clarke. “Non ce n’era nessuno. Se guardi l’inquadratura reale, c’erano anche dei danesi nell’immagine”. L’agenzia pubblicitaria Global Street Art, che ha creato il murale insieme ad Adidas e alla Federcalcio scozzese, può stare tranquilla: Clarke, critico d’arte improvvisato, in realtà lo ha adorato: “Chiunque l’abbia fatto, ha fatto un lavoro fantastico. È qualcosa che colpisce subito. Mostra che è stato un gol speciale, un momento speciale, ed è bello che sia lì da vedere per tutti. Tutti i ragazzi sono usciti a guardarlo. Ovviamente Scott ne è contento”.

Quel gol è arrivato anche in Giappone:

Il ct Hajime Moriyasu: “Ricordo quel gol. Una rovesciata fantastica”. L’amichevole sarà un vero test per Clarke e i suoi, che dovranno almeno competere e giocare bene. Altrimenti McTominay e compagni torneranno rapidamente con i piedi per terra.