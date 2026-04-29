Inter-Roma, la Procura si riserva di acquisire i file audio e video

Inter-Roma è un’altra partita che può finire al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Il caso è legato alla mancata assegnazione del rigore per l’inter per fallo su Bisseck. L’episodio è stato denunciato nell’ormai celebre esposto del guardalinee Rocca e confermato anche da un altro ex arbitro. Gervasoni (numero due di Rocchi, responsabile del Var) avrebbe scoraggiato gli addetti al Var di quella partita (Di Bello e l’assistente Piccinini che sarebbe voluto intervenire) dal chiedere la revisione dell’episodio.

Della conversazione e di quel “fatti i fatti tuoi” che Di Bello avrebbe detto a Piccinini non c’è traccia nei file audio di Open Var (la trasmissione che andava in onda su Dazn) e che furono trasmessi con ritardo in quella occasione per ammissione dello stesso designatore Rocchi.

Gervasoni ai pm non parlerà di Inter-Roma

Repubblica, che ieri ha fornito la notizia, oggi scrive che

“la procura di Milano ora si riserva di acquisire al più presto i file audio e video originali di quei minuti accendendo dunque un faro

sull’accaduto e le eventuali responsabilità”.

Gervasoni domani sarà interrogato in Procura ma non parlerà di questo.