Il Rocchi-gate parte dalla lettera di Rocca (c’entra il non rigore di Inter-Roma)

“Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione. Chi mi ha insegnato ad arbitrare ed a stare nell’associazione è stato Stefano Farina, il quale mi aveva convinto e insegnato che dell’organo tecnico ci si dovesse fidare a prescindere. E così è stato fino a che non siete arrivati voi.”

Rocca lamenta poi il venir meno di qualsivoglia tipo di equità nei criteri di valutazione:

“Segnali flebili erano giunti anche gli anni scorsi, ma non ci avevo mai fatto caso: la stagione sportiva ancora in corso (per gli altri) ha evidenziato, senza alcun dubbio, l’utilizzo parziale delle votazioni, l’assenza di criterio nelle designazioni, la violazione dei principi di correttezza e lealtà e, soprattutto, l’alterazione della corretta concorrenza e delle relative valutazioni.”

Una rabbia di natura personale

Rocca è mosso da una rabbia di natura personale, ci teniamo a sottolinearlo: si vede trattato in maniera diversa rispetto ad altri colleghi e cita il fatto di essere stato designato per 14 gare, di cui 13 di Serie B. Inoltre fa un parallelismo riguardo a una sua valutazione per una rete annullata per fuorigioco e poi convalidata dal Var in Frosinone-Sampdoria, ritenuta sì corretta, ma equiparata a un errore molto più grave commesso dall’assistente Zingarelli in Milan-Atalanta, che aveva segnalato un fuorigioco completamente inesistente. Com’è possibile, allora, che abbiano la stessa valutazione, se la situazione di Rocca era di difficile lettura e quella di Zingarelli no? Bella domanda. La parte bollente: Udinese-Parma e Inter-Roma La lettera prosegue citando l’episodio di Rocchi che bussa al vetro della postazione Var per far assegnare un rigore in Udinese-Parma, in quanto Paterna e Sozza non avevano visto il fallo e poi — ahinoi — cita anche Inter-Roma, chiedendosi perché, nonostante l’evidente rigore non assegnato all’Inter, nessuno abbia avuto il coraggio di segnalarlo, facendo di fatto perdere lo scudetto ai nerazzurri.