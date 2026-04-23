Il tridente al Real Madrid Vinicius-Osimhen-Mbappé potrebbe diventare realtà

Ne ha parlato l'agente Fifa Mithat Halis, legato alla rappresentanza nigeriana. E' dai tempi di Benzema che ai blancos manca un vero centravanti; c'è anche il Barcellona su di lui, per sostituire Lewandowski.

L’agente Fifa Mithat Halis legato alla rappresentanza nigeriana ha definito “molto realistico” il possibile arrivo di Victor Osimhen al Real Madrid nella prossima stagione. Ai blancos, in effetti, manca da un po’ un vero numero 9 che possa dare la possibilità a Vinicius Jr e Kylian Mbappé di giocare sulle fasce, accompagnandolo.

Osimhen conteso da Real Madrid e Barcellona

Stando a quanto riportato da As, Halis era partner dell’agenzia di rappresentanza con cui Osimhen era legato nel periodo al Wolfsburg. Anche il Barcellona sarebbe in lizza per il centravanti ex Napoli per sostituire Lewandowski.

“L’ingaggio di Osimhen in Spagna è molto realistico. Supererebbe addirittura i 100 milioni di euro. Il suo trasferimento potrebbe essere tra Real Madrid e Barcellona“, ha dichiarato l’agente.

Dall’era di Karim Benzema manca una punta ai blancos e Osimhen sarebbe un giocatore molto funzionale per la squadra. Intanto, il nigeriano è tornato a giocare col Galatasaray dopo essersi fratturato il braccio in Champions contro il Liverpool; ha disputato una ventina di minuti in Coppa di Turchia contro il Gençlerbirligi; il Galatasaray ha perso 2-0.

Sul futuro del nigeriano, il club turco va molto cauto; sanno che con lui la squadra migliora nettamente, ma non vogliono dire di no a offerte irrinunciabili quest’estate.

Dall’altra parte, il Barça ha bisogno di riguardare i suoi bilanci per poter fare un’offerta per Osimhen; per questo motivo, sembra che il presidente Laporta non consideri più incedibili calciatori come Koundé, Ferran Torres, De Jong, Lewandowski (in scadenza) e Casadó.