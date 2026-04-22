Juventus in pole per Lewandowski, la Serie A punta ancora sui “vecchietti”

Tuttosport scrive che gli è stato offerto un contratto annuale da 6 milioni più bonus. Dopo gli esperimenti De Bruyne e Modric, anche i bianconeri si candidano per vedere se puntare su un classe 1988 sarà una mossa azzeccata.

Robert Lewandowski è in scadenza con il Barcellona e in Italia, Milan e Juventus lo stanno seguendo attentamente, con i bianconeri che sembrano essere in pole. Ciò che preoccupa, però, è l’ingaggio dell’attaccante. Sul piatto, pare che la Juve abbia messo un contratto annuale da 6 milioni più bonus.

Juventus in pole per Lewandowski

Nicolò Schira su Tuttosport scrive che Spalletti aveva già richiesto un centravanti a gennaio, che non è arrivato. Il Barcellona non si sta muovendo per il rinnovo del polacco e, dunque, il suo agente Pini Zahavi sta cominciando a guardarsi intorno.

La priorità di Lewandowski sembra voler essere quella di restare nel calcio europeo. Anche il Milan è sulle sue tracce, specifica Schira, ma all’interno del club c’è meno convinzione rispetto alla Juventus.

La Serie A continuerebbe ad accogliere “vecchietti”

Se Lewandowski riuscisse a firmare con la Juve o con un altro club di Serie A, arriverebbe un classe 1988 a giocare nel massimo campionato italiano. Come fu con Luka Modric e Kevin De Bruyne (loro sono classe 1985 e 1991) la scorsa estate. La Serie A punta sui “vecchietti”; campioni sì, leggende del calcio contemporaneo sì, ma sempre in là con l’età.

E’ giusto continuare con questa tendenza? A Napoli l’esperimento De Bruyne, ad esempio, non sta funzionando; Modric è il pilastro a centrocampo di Max Allegri, ma non resiste 90 minuti in campo al massimo della forma. E per la sua età ci sta tutto. E Lewandowski? Quest’anno al Barça sta segnando ma non tanto come le scorse stagioni. E’ un rischio puntare su di lui? Staremo a vedere come si evolveranno gli sviluppi di mercato.