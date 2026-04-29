Il no di Rocchi all’interrogatorio impedisce di conoscere i nomi di quella riunione

Il pm sarebbe stato obbligato a scoprire le carte. Gervasopni si farà interrogare ma lui è imputato solo per Parma-Udinese

L’inchiesta della Procura della Repubblica sul caos arbitrale può prendere due direzioni diverse, spiega il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella. Era un sistema solo arbitrale o c’erano ingerenze dall’esterno? Erano interventi mirati per favori qualcuno o solo un processo in cui alcuni erano favoriti per carriere e promozioni e altri no?

A proposto della riunione di San Siro del 2 aprile 2025 per apparecchiare gli arbitri all’Inter, il pm Ascione ovviamente è a conoscenza degli altri partecipanti ma avrebbe dovuto rivelarli se e solo se il designatore arbitrale Rocchi avesse accettato di farsi interrogare. Circostanza che non si è verificata, domani Rocchi in Procura non andrà e quindi nessuno saprà nulla. È stata una mossa dell’avvocato di Rocchi proprio per tutelare gli altri nomi? Questo ovviamente nessuno è in grado di dirlo.

Quella riunione pro Inter resta avvolta nel mistero

Scrive il Corriere della Sera:

All’estremo opposto del bivio d’inchiesta sulla sala Var, invece, sta la possibilità che si trattasse di interventi mirati a favorire specifiche squadre: scenario che potrebbe irrobustirsi soltanto se emergesse fondato il presupposto (sinora ignoto) dell’altra imputazione mossa a Rocchi, quella cioè di aver il 2 aprile 2025 a San Siro combinato «in concorso con altre persone» la designazione o l’esclusione di arbitri graditi o sgraditi dall’inter. La speranza di capirne di più domani nell’interrogatorio si è dissolta ora che Rocchi, su consiglio del legale Antonio D’Avirro, ha legittimamente deciso che al buio non si presenterà.